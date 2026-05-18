Dnevni horoskop za 18. maj: Jedan znak dobija poslovnu priliku

Mjesec pojačava intuiciju, dok aspekti Merkura i Saturna traže ozbiljne razgovore, disciplinu i jasne odluke. Nekima će dan obilježiti ljubavne dileme, a drugima novac i posao.

Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak.

Ovan

Na poslu vas očekuje razgovor koji može promijeniti tok narednih sedmica. Bićete direktni, ali pazite da ne pretjerate u kritikama. U ljubavi partner očekuje više pažnje nego inače. Slobodni Ovnovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Bik

Dan je povoljan za finansije i rješavanje administrativnih obaveza. Imaćete više energije nego prethodnih dana, ali vas može iscrpiti porodična napetost. U ljubavi slijedi smirivanje situacije i iskren razgovor.

Blizanci

Moguća je neočekivana vijest vezana za posao ili novac. Nemojte donositi impulsivne odluke. Ljubavna situacija postaje zanimljivija, posebno za slobodne pripadnike znaka koji bi mogli upoznati veoma harizmatičnu osobu.

Rak

Mjesec u vašem znaku pojačava emocije i intuiciju. Osjećaćete potrebu da se povučete od ljudi koji vas iscrpljuju. Poslovno dolazi do manjeg rasterećenja. Partner bi mogao pokazati ljubomoru.

Lav

Pred vama je dinamičan dan pun obaveza. Neko iz poslovnog okruženja mogao bi vam ponuditi saradnju koja djeluje rizično, ali krije dobar potencijal. Ljubavni odnosi zahtijevaju više strpljenja.

Djevica

Fokusirani ste na posao i organizaciju, ali vas mogu usporiti tuđe greške. Finansijska situacija postepeno ide nabolje. Slobodne Djevice privlače pažnju osobe koju poznaju preko posla ili društvenih mreža.

Vaga

Emotivne dileme dolaze do vrhunca. Moraćete da odlučite da li želite stabilnost ili uzbuđenje. Poslovno vam slijedi prilika za napredovanje ili razgovor sa nadređenima koji može biti veoma važan.

Škorpija

Intuicija vam je danas izuzetno naglašena i pomoći će vam da prepoznate kome možete vjerovati. Na poslu izbjegavajte sukobe. Ljubavna situacija postaje intenzivnija, a moguće su i jake strasti.

Strijelac

Pokušavate da završite više stvari odjednom, što može izazvati nervozu. Finansije zahtijevaju oprez. U ljubavi vas očekuje neočekivan obrt ili poruka osobe o kojoj često razmišljate.

Jarac

Bićete ozbiljni i usmjereni na obaveze, ali partner ili član porodice može tražiti više vašeg vremena. Poslovno je dobar trenutak za planiranje i dugoročne odluke. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Moguće su promjene planova u posljednjem trenutku. Ne nervirajte se zbog sitnica koje ne možete kontrolisati. U ljubavi dolazi do zanimljivog poznanstva ili iznenadnog susreta.

Ribe

Emocije vas vode kroz cijeli dan. Kreativnost i intuicija biće veoma izražene, pa je odličan trenutak za umjetnost, pisanje ili važne privatne odluke. Partner pokazuje više razumijevanja nego ranije, prenose Nezavisne.

