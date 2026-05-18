Neće znati šta sa parama: Tri znaka od 1. juna ulaze u zlatni period

Pravi signali stižu već u prvim danima juna, ali glavni okidač krije se na sredini mjeseca.

Zašto baš ovaj petogodišnji ciklus sreće mijenja sve

Tranzit Jupitera i Saturna direktno pogađa kuće novca tri znaka, pokrećući tektonske promjene koje će trajati pola decenije.

Sudbina se ne mijenja preko noći, ali se temelji ovog ciklusa postavljaju upravo sada. Onaj ko prepozna trenutak, igra na sigurno narednih pet godina.

Djevica: Red u haosu konačno donosi rezultate

Djevice su godinama tiho radile dvostruko i niko to nije primjećivao. Sada stiže priznanje, i to u vidu konkretnih para na računu. Posao koji ste smatrali “samo dodatnim” iznenada postaje glavni izvor prihoda, a ponuda iz inostranstva nije isključena.

Nasljeđe, povrat starog duga i isplata koju ste otpisali vraćaju se kao bumerang. Prve dvije godine donose mir, a od treće godine ulazite u fazu kada vaš novac radi umjesto vas. Štednja koju ste smatrali sitnicom postaje ozbiljan kapital.

Strijelac: Vrata se otvaraju tamo gdje ste odavno odustali

Strijelčevima se vraća poslovna scena koja je bila u sjenci. Saradnje koje su propale bukvalno oživljavaju iz pepela, a osoba iz prošlosti nudi vam projekat koji mijenja pravila igre. Ako razmišljate o pokretanju sopstvenog posla, jun i jul su pravi mjeseci za potez.

Ovaj astrološki preokret juna donosi Strijelčevima medijsku pažnju i pozive sa adresa do kojih ranije niste mogli da dopru. Novac stiže iz tri pravca odjednom, a ne iz jednog kao ranije.

Vodolija: Nepravda se ispravlja, a račun raste

Vodolije konačno izlaze iz faze davanja bez uzvraćanja. Partnerski projekti cvjetaju, a zajednička ulaganja sa bliskom osobom donose više nego što ste se nadali. Pravna pitanja koja su vas tištila godinama rješavaju se u vašu korist, i to direktno puni račun.

Sreća kod Vodolija ne dolazi kroz rizik niti kroz kockanje. Stiže kroz pametne dogovore i ljude koji vam otvaraju vrata. Ova zlatna decenija novca tek počinje, a serija pogodaka traje narednih pet godina bez velikih pauza.

Kako iskoristiti zlatni period od pet godina koji stiže

Probajte da ne odbijate ponude koje djeluju previše dobro. Zapišite svaku ideju koja vam padne na pamet između 1. i 15. juna jer upravo te ideje nose najveću težinu.

Ne ulazite u nove dugove prije septembra i ne pozajmljujte rođacima novac koji vam je potreban za sopstvene planove, prenosi Krstarica.

