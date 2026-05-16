Apokaliptični prizori: Grom spržio cijelo naselje

Požar je zahvatio gotovo šest hiljada hektara zemljišta i rasplamsan jakim vjetrom uništio je nekoliko zgrada i teško oštetio željezničku prugu u mjestu Kanjon u Teksasu.Jake višednevne grmljavine i tornada nedavno su pogodile istočni Teksas, uz jak vjetar i veliki grad.Oluje su protutnjale kroz područje, uništavajući čitave četvrti i ostavljajući stotine hiljada potrošača u regionu bez struje,pišu Vijesti

Facebook komentari