Ova hrana je poslužena Donaldu Trampu u Kini

Tokom posjete Trampa 2017. godine, kineski domaćini su mu poslužili obrok od više jela prilagođenih američkom ukusu, prenio je BBC.

Na meniju su 2017. godine bili piletina kung pao, kremasta čorba od morskih plodova i dinstani goveđi odrezak u paradajz sosu.

Kako su prenijeli mediji, Tramp preferira dobro pečene odreske i često ih jede uz kečap.

Tokom posjete bivšeg američkog predsjednika Ričarda Niksona, 1972. godine, služena su tradicionalnija kineska jela, uključujući supu od ajkulinih peraja, pekinšku patku i jelo od jegulje.

Navodi se i da je bivši predsjednik SAD Nikson prije puta vježbao korišćenje štapića za jelo.

Kako je prenio BBC, Niksonova poseta Kini smatra se jednom od ključnih prekretnica u normalizaciji odnosa Vašingtona i Pekinga.

Mediji su kasnije taj trenutak opisivali i kao “diplomatiju štapićima za jelo”.

Facebook komentari