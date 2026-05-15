Pilot prinudno sletio u more, svih 11 putnika spašeno…

Pilot Ian Nixon u svojoj 25-godišnjoj karijeri nije doživio ništa slično drami zbog koje su on i deset putnika satima plutali Atlantskim okeanom čekajući spasioce kod istočne obale Floride.

Svih 11 osoba spašeno je nakon što je Nixon bio prisiljen spustiti avion na površinu mora tokom leta između dva ostrva na Bahamima, piše BBC.

Drama se dogodila prekjučer na letu između Marsh Harboura na bahamskim ostrvima Abaco i Freeporta na Velikom Bahamu, koji je trebao biti rutinski i trajati svega 20 minuta.

Međutim, ubrzo nakon polijetanja počeli su se nizati kvarovi. Najprije je otkazao navigacijski sistem, zatim radio-veza, a potom i motori, jedan po jedan.

“Neko vrijeme nisam uspijevao nikoga dobiti preko veze. Pokušavao sam kontaktirati Freeport, pokušavao sam dobiti radio u Miamiju. Ne znam jesu li me uopće čuli, ali odgovora nije bilo“, ispričao je Nixon za CBS News.

Bez piste u blizini, bahamski pilot donio je jedinu moguću odluku i izveo prinudno slijetanje na vodu oko 289 kilometara sjeverno od Miamija. Riječ je o manevru koji se izvodi samo u krajnjoj nuždi, kada nema drugih opcija.

“Čim sam dotakao vodu, prva pomisao mi je bila: ‘Nismo poginuli’“, rekao je Nixon.

Uslijedili su sati neizvjesnosti na splavu za spašavanje, gdje su pilot i putnici čekali da ih spasioci pronađu.

Nixon je pokušavao održati moral među putnicima.

“Govorio sam im: ‘Za deset minuta pojavit će se avion’“, prisjetio se. „Tada je jedan od putnika rekao: ‘Čekajte, da li ja to nešto čujem?’“

Bio je to udaljeni zvuk helikoptera iz 920. spasilačkog krila američkih zračnih snaga. Jedinica je bila na trenažnoj misiji kada je preusmjerena u akciju potrage i spašavanja nakon što je američka Obalna straža primila signal za pomoć s lokatora aviona.

COURAGEOUS OCEAN RESCUE. @USCGSoutheast personnel rescued 11 people from the Atlantic Ocean after a plane crash off the coast of Florida. God bless these heroes. https://t.co/5PlhtKNBes pic.twitter.com/9YNQxcURdB — Homeland Security (@DHSgov) May 14, 2026

“Na splavu su bili već oko pet sati“, izjavio je kapetan Rory Whipple.

“Odmah se vidjelo da su u veoma teškom stanju — iscrpljeni fizički, psihički i emocionalno.“

Spasioci su se utrkivali s vremenom kako bi sve putnike prebacili na sigurno prije nego što helikopteri budu morali nazad zbog dopune goriva.

“Ne znam nikoga ko je preživio prinudno slijetanje na okean“, rekla je bojnica Elizabeth Piowaty, komandantkinja aviona koja je učestvovala u spašavanju.

“Prema onome što sam vidjela, činjenica da su svi ovi ljudi preživjeli pravo je čudo.“

Svih 11 osoba prevezeno je u bolnicu na Floridi, a troje je zadobilo lakše povrede.

“Svi smo bili presretni kada su nas spasili jer smo mislili da ćemo umrijeti“, ispričala je nakon svega Olympia Outten, jedna od putnica.

“Sve je izgledalo kao scena iz filma.“

Bahamske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće, pišu vijesti.

