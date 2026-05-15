Ostali sportovi

Iman Hodžić: Kćerka poznatog frizera među najtalentovanijim mladim karatistkinjama u BiH

3.7K  
Objavljeno prije 20 minuta

Iman Hodžić, članica karate kluba Respekt iz Sarajeva, na Državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine osvojila je bronzanu medalju, čime je ostvarila izvanredan uspjeh i stekla status dječije reprezentativke Bosne i Hercegovine.

 Iman Hodžić

Na osnovu ostvarenih rezultata, od strane Karate saveza Bosne i Hercegovine dobila je poziv da predstavlja našu domovinu na Balkanskom prvenstvu za djecu, koje će se krajem mjeseca održati u Istanbulu.

Iman je uspješna takmičarka i osvajačica brojnih internacionalnih medalja, a svojim radom, disciplinom i sportskim rezultatima svrstava se među najtalentovanije mlade karate takmičarke BiH.

Talentovana sportistkinja je kćerka Harisa Hodžića, poznatog sarajevskog frizera koji je zanat ”ispekao” u Londonu.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh