Najbolje vrijeme za veliku nuždu: Ako idete ujutru, organizam vam šalje važnu poruku

Možda ste se nekada zapitali postoji li „idealno“ vrijeme za veliku nuždu. Ako vaš organizam to radi spontano ujutro, moguće je da vaš digestivni sistem funkcioniše u skladu s prirodnim ritmom tijela.

Stručnjaci ističu da ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve, ali se jedno doba dana izdvaja kao najprirodnije i najpovoljnije za pražnjenje crijeva. Jutarnja stolica za mnoge ljude predstavlja znak dobre probave i urednog rada crijeva.

Zašto je jutro najbolje vrijeme za pražnjenje crijeva

Prema mišljenju gastroenterologa, jutro je period kada su crijeva najaktivnija. Tokom noći organizam miruje, a debelo crijevo postepeno skuplja sadržaj koji je spreman za eliminaciju.

Kada se probudite, nivo hormona kortizola prirodno raste, što dodatno podstiče rad crijeva. Nakon prve čaše vode ili doručka aktivira se takozvani gastro-količni refleks – prirodan mehanizam koji pokreće pražnjenje.

Zbog toga mnogi ljudi osjećaju potrebu da odu u toalet upravo nakon buđenja ili poslije jutarnje kafe.

Važnije od sata je da budete redovni

Iako se jutro smatra najpovoljnijim periodom, stručnjaci naglašavaju da je mnogo važnije imati redovnu i potpunu stolicu, nego da se to dešava u tačno određeno vrijeme.

Za neke osobe normalno je da imaju stolicu dva puta dnevno, dok je kod drugih uobičajeno i tri puta sedmično. Oba obrasca mogu biti potpuno zdrava, pod uslovom da nema bolova, naprezanja ili osjećaja nepotpunog pražnjenja.

Šta utiče na to kada ćete ići u toalet

Na ritam pražnjenja crijeva utiče više faktora, a među najvažnijima su:

ishrana bogata vlaknima

dovoljan unos vode

redovna fizička aktivnost

kvalitetan san

stres

putovanja i promjena rutine

određeni lijekovi

hormonske promjene, uključujući trudnoću

Kada se svakodnevne navike promijene, često dolazi i do promjena u radu crijeva.

Kako da „naučite“ organizam da ide ujutro

Dobra vijest je da se organizam može postepeno naviknuti na jutarnju rutinu.

Stručnjaci preporučuju da svako jutro, nakon doručka i kafe, odvojite nekoliko minuta za odlazak u toalet, bez žurbe i bez forsiranja. Vremenom tijelo može usvojiti ovaj ritam kao prirodan obrazac.

Uz to, važno je da:

svakodnevno unosite dovoljno vlakana

pijete dovoljno vode

budete fizički aktivni

ne ignorišete potrebu za odlazak u toalet

smanjite stres kada god je to moguće

Kada je promjena u stolici znak upozorenja

Ako primijetite naglu promjenu u učestalosti pražnjenja, zatvor ili dijareju koja traje duže od dvije sedmice, bolove, krv u stolici ili osjećaj da se crijeva ne prazne potpuno, savjetuje se konsultacija s ljekarom.

Takve promjene mogu biti prolazne, ali ponekad ukazuju na stanje koje zahtijeva dodatnu pažnju.

Vaš organizam ima svoj ritam

Način na koji vaše tijelo funkcioniše često je najbolji pokazatelj općeg zdravlja. Ako redovno i bez tegoba odlazite u toalet, naročito ujutro, to je obično znak da vaš sistem za varenje radi usklađeno.

Jutarnja stolica nije obaveza, ali za mnoge ljude predstavlja prirodan i zdrav ritam. Najvažnije je da organizam funkcioniše redovno, bez napora i bez nelagode, prenosi Novi.

