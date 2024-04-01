Najintenzivniji horoskopski znak

Iako astrologija nije egzaktna nauka, svakom se horoskopskom znaku pripisuju određene karakteristike, uključujući i one nepredvidive. Dok su neki znakovi poznati po sklonosti drami, a drugi po impulzivnim odlukama ili kaotičnom ponašanju, jedan se znak gotovo uvijek nalazi na vrhu popisa kada se govori o najnepredvidljivijima. Riječ je o Škorpionu.

Znak vođen ekstremima

U astrološkim krugovima prevladava mišljenje da je najintenzivniji i najteži znak za “čitanje” upravo Škorpion. Pripadnici ovog vodenog znaka poznati su po snažnim emocijama, sklonosti ekstremima i osobnosti koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Kod njih ništa nije polovično, a njihovi su odnosi s drugima ili obilježeni dubokom privrženošću ili završavaju potpunim prekidom bez upozorenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Škorpione prati reputacija tajanstvenih osoba koje naizgled djeluju smireno, dok se ispod površine odvija pravi emocionalni kaos. Njihova je intuicija iznimno jaka, no problem nastaje kada postanu opsesivni, ljubomorni ili osvetoljubivi. Upravo zbog toga mnogi ih smatraju najintenzivnijim znakom zodijaka – kod njih se nikada ne zna što doista misle niti kako će reagirati.

Privlačna, ali iscrpljujuća energija

Energija Škorpiona često privlači druge ljude, ali istovremeno može biti i vrlo iscrpljujuća. Vole imati kontrolu, ne podnose izdaju i teško opraštaju. Ako ih netko povrijedi, vrlo je vjerojatno da će to pamtiti godinama. Ipak, upravo ih ta ista intenzivnost čini nevjerojatno strastvenima, karizmatičnima i osobama koje se dugo pamte, piše index.

Facebook komentari