El Niño stiže brže od očekivanog, raste mogućnost “super” fenomena

Prema toj procjeni, postoji vjerovatnoća od dva prema tri da će El Niño na vrhuncu biti snažan ili vrlo snažan. U rijetkom scenariju mogao bi prerasti u takozvani “super” El Niño.

El Niño je prirodni klimatski ciklus koji nastaje kada se tropski dio Tihog okeana dovoljno zagrije da pokrene promjene u obrascima vjetrova u atmosferi. Te promjene mogu utjecati na vremenske prilike širom svijeta.

Suše, poplave i vrućine

CNN navodi da El Niño u nekim regijama može pojačati suše i toplotne valove, povećati opasnost od požara i probleme s vodosnabdijevanjem, dok drugim područjima može donijeti obilne kiše i poplave. Također može oslabiti sezonu uragana u Atlantiku.

Na globalnom nivou, El Niño može dodatno povećati temperature koje već rastu zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem.

El Niño se javlja svake dvije do sedam godina i obično traje od devet do 12 mjeseci. Njegova snaga mjeri se prema tome koliko su temperature mora iznad prosjeka u dijelu ekvatorijalnog Pacifika.

Zima kao ključni period

Prema prognozi koju prenosi CNN, temperature mora uskoro bi mogle preći prag potreban za razvoj El Niña, a šanse da potraje kroz zimu porasle su na 96 posto.

Izgledi za “super” El Niño između novembra i januara porasli su s jedne prema četiri na oko jedne prema tri šanse. Ipak, prognostičari upozoravaju da još postoji značajna neizvjesnost oko njegove konačne snage.

Neki kompjuterski modeli pokazuju da bi ovaj El Niño mogao biti među najjačima zabilježenim. Posljednji “super” El Niño dogodio se 2015/2016. godine i bio je najjači u NOAA-inim evidencijama od 1950. godine.

Čak i ako ne dostigne “super” nivo, CNN navodi da će vjerovatno biti snažan, što povećava mogućnost izraženijih globalnih vremenskih poremećaja, prenosi Novi.

