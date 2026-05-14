Alarm u SAD-u: Za sedam dana nestalo 8,6 miliona barela nafte…

Prema federalnim podacima, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzano troši strateške rezerve nafte i to najbržim tempom do sada zabilježenim, prenosi CNN.

Strateške rezerve nafte pale su za 8,6 miliona barela tokom prošle sedmice, što predstavlja najveći pad otkako se vodi evidencija od ranih osamdesetih godina, navodi američka televizijska mreža.

Prethodni rekord zabilježen je u septembru 2022. godine tokom mandata bivšeg američkog predsjednika Josepha Bidena, a američke hitne rezerve sirove nafte sada su spuštene na najniži nivo od oktobra 2024. godine.

“Strateške nacionalne rezerve, koje sam punio, praktično su iscrpljene kako bi cijene benzina ostale niže neposredno prije izbora”, rekao je Trump tokom pokretanja svoje kampanje u novembru 2022. godine, podsjeća CNN.

U međuvremenu, zbog zatvaranja Hormuškog moreuza, američki energetski sektor suočava se s dodatnim pritiskom, a analitičari upozoravaju na ozbiljan pritisak na tržište pred ljetnu sezonu.

“Brzo praznimo rezervoare. U lošoj smo situaciji pred ljetnu sezonu. Rat bi mogao završiti sutra, a nemamo dovoljno benzina da proširimo tržište. Nećemo se uskoro vratiti na cijenu benzina od 2,50 dolara po galonu nigdje u SAD-u”, rekao je direktor energetskih fjučersa Bob Javger za CNN, pišu Vijesti.

