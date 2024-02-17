Konci u rukama Teherana: Hormuz više nije neutralna tranzitna ruta, već kontrolisani koridor

Prema tvrdnjama izvora upoznatog sa situacijom, Irak i Pakistan postigli su dogovore s Iranom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog gasa iz Zaljeva.Ovim se zapravo pokazuje sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški moreuz.

Američko-izraelski rat s Iranom značajno je smanjio izvoz energije iz regije koja inače osigurava 20 posto svjetske opskrbe sirovom naftom i LNG-om. Sjedinjene Američke Države posljednjih sedmica blokiraju iranske luke. Iako je Iran u početku nastojao zaustaviti saobraćaj kroz moreuz, taj stav se sada mijenja, rekao je Claudio Steuer iz Oxfordskog instituta za energetske studije.

– Iran je prešao s blokiranja Hormuškog moreuza na kontrolu pristupa njemu… Hormuz više nije neutralna tranzitna ruta, već kontrolisani koridor – kazao je.Drugi zvaničnik iračkog ministarstva nafte i izvor iz brodarske industrije također su potvrdili pregovore s Teheranom. Svi izvori tražili su anonimnost jer nisu ovlašteni govoriti o toj temi.

Glasnogovornik iračke vlade nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Slično tome, dva tankera natovarena katarskim LNG-om plove prema Pakistanu nakon zasebnog bilateralnog sporazuma između Islamabada i Teherana, rekla su Reutersu dva izvora iz industrije upoznata s tim dogovorom, također tražeći anonimnost.

Pakistan je prije rata primao oko 10 pošiljki LNG-a mjesečno, a sada mora zadovoljiti veliku ljetnu potražnju za električnom energijom zbog rashlađivanja.

Izvori navode da ni Irak ni Pakistan nisu izvršili direktna plaćanja Iranu niti Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) u vezi s ovim prolascima.

Katar nije bio direktno uključen u bilateralne sporazume, ali je unaprijed obavijestio Sjedinjene Američke Države o isporukama za Pakistan, naveli su isti izvori.

Pakistanska ministarstva energetike i informisanja nisu odmah odgovorila na zahtjeve za komentar, kao ni katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Poteškoće u procesu

Prema izvorima upoznatim s razgovorima, i druge zemlje istražuju slične sporazume, dok rastući troškovi energije i poremećaji u opskrbi posebno teško pogađaju azijske ekonomije.

– Kako sve više vlada bude spremno sklapati dogovore s Iranom za prolaz, postoji rizik da se normalizuje ideja da Iran trajno kontroliše Hormuški moreuz – rekao je Saul Kavonic, direktor istraživanja u konsultantskoj kući MST Marquee.

Prije rata, oko 3.000 brodova mjesečno prolazilo je kroz Hormuz. Prema podacima o brodskom saobraćaju, taj promet sada iznosi tek oko pet posto tog nivoa.

Poremećaji su doveli do skoka cijene sirove nafte Brent za više od 50 posto od početka sukoba krajem februara. Cijene LNG-a u Evropi i Aziji porasle su za otprilike 35 do 50 posto.

Iran tvrdi da želi zadržati kontrolu nad moreuzom i nakon rata. Kao dio bilo kakvog sporazuma traži ratne reparacije, ukidanje sankcija i pristup zamrznutoj imovini, uslove koje je američki predsjednik Donald Trump nazvao “besmislicama”, čime su umanjene nade za postizanje dogovora o okončanju sukoba.

U međuvremenu, Iran formalizuje svoju kontrolu nad moreuzom, kažu izvori iz industrije. Od Iraka je zatražio da dostavlja dokumentaciju za svaki tanker kako bi se omogućio tranzit unaprijed određenim pomorskim rutama pod nadzorom iranskih mornaričkih snaga, rekao je jedan od zvaničnika iračkog ministarstva nafte,piše Avaz

Specijalizirani timovi u iračkom ministarstvu dostavljaju iranskim vlastima detaljne informacije o svakom brodu, uključujući odredište, podatke o transportu, vlasništvu i specifikacije tereta, kako bi se izbjegli incidenti.

Pakistanski izvor upoznat s pregovorima o prolazu brodova rekao je da je bilo određenih poteškoća u procesu.

– IRGC ponekad mijenja pravila usred procesa, pa je teško održati sve na pravom putu, ali radimo na tome – rekao je.

