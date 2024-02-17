Mjesec je u Ribama, udara na 3 znaka: Oni će malo i nagrabusiti, neće im biti dobro

Boravak Mjeseca u znaku Riba donosi pojačane emocije, izraženiju intuiciju i potrebu da se na trenutak pobegne od svakodnevnog stresa i obaveza. Ovaj astrološki tranzit posebno će se odraziti na vodene znakove, tj. na Ribe, Rakove i Škorpije, koji bi u narednim danima mogli snažnije da osjećaju sopstvene emocije, ali i energiju ljudi iz okruženja.

Tokom ovog perioda mašta i unutrašnji svijet dolaze u prvi plan, pa mnogi mogu imati intenzivnije snove, nalet kreativnosti ili potrebu za mirom, tišinom i povlačenjem. Istovremeno, Mjesec u Ribama pojačava romantiku, nostalgiju i želju za bliskošću, ali može doneti i idealizovanje ljudi, konfuziju ili sklonost bježanju od realnosti.

Astrolozi savjetuju da se intuicija sluša, ali da se važne odluke ne donose isključivo pod uticajem emocija. Ovaj tranzit može donijeti i neočekivane poruke, pozive ili otkrivanje određenih tajni, pa bi mnogi mogli doživjeti zanimljive i emotivno intenzivne obrte, piše naj žena.

