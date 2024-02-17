Saudijska Arabija izvela tajne napade na Iran…

Saudijska Arabija izvela je niz tajnih zračnih napada na teritoriju Irana krajem marta, u znak osvete za udare tokom rata na Bliskom istoku, potvrdili su zapadni i iranski zvaničnici.

Riječ je o prvim poznatim saudijskim vojnim akcijama direktno na iranskom tlu, što pokazuje da kraljevstvo postaje znatno odlučnije u odbrani od svog glavnog regionalnog rivala.

Napadi Saudijske ratne avijacije uslijedili su nakon što je Iran raketama i dronovima gađao svih šest država Vijeća za saradnju u Zaljevu, uključujući vojne baze, aerodrome i naftnu infrastrukturu, te zatvorio Hormuški moreuz, poremetivši globalnu trgovinu, javlja Reuters.

Prema navodima zvaničnika, Rijad je Teheranu stavio do znanja da će uslijediti daljnja odmazda, ali je istovremeno održavao diplomatske kontakte, što je dovelo do neformalnog sporazuma o deeskalaciji.

Slične akcije izvela je i Ujedinjeni Arapski Emirati, koje su zauzele oštriji stav prema Teheranu. Saudijska Arabija, međutim, nastoji spriječiti širenje sukoba i naglašava da je njen cilj stabilnost i sigurnost regije.

Analitičari ocjenjuju da uzajamni udari, praćeni dogovorom o smirivanju tenzija, pokazuju pragmatično priznanje obje strane da bi nekontrolirana eskalacija imala neprihvatljive posljedice.

Sporazum je stupio na snagu neposredno prije šireg prekida vatre između Washingtona i Teherana 7. aprila.

Iran i Saudijska Arabija, dugogodišnji rivali i vodeće šiitske i sunitske sile, obnovili su diplomatske odnose 2023. uz posredovanje Kine, uključujući i prekid vatre u Jemenu koji je do danas ostao na snazi, piše Fena.

Facebook komentari