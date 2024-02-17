Ovo je obećana zemlja Nijemaca

Prema podacima Saveznog statističkog ureda, početkom prošle godine u Švicarskoj je živjelo oko 330.000 njemačkih građana, prenosi dpa.

U 10 godina broj Nijemaca u Švicarskoj povećao se za oko 10,7 posto.

U Austriji živi i relativno velik broj Nijemaca. Početkom 2025. bilo ih je oko 240.000. Nijemci su tako činili najveću skupinu stranih državljana u Austriji, izvještava dpa.

„I Švicarska i Austrija graniče s Njemačkom“, napisali su statističari. „Osim toga, njemački je tamo službeni jezik, tako da nema jezične barijere“.

U istom razdoblju u Španjolskoj je živjelo oko 132 000 Nijemaca. Navodi se da će se broj ponovno povećati tek od 2022. “Već dugi niz godina broj Nijemaca u Španjolskoj opada.”

Zašto netko odlučuje živjeti u inozemstvu nije bio predmet istraživanja.

„Usporedba dobne strukture po zemljama za 2025. godinu pokazuje, međutim, da su mlađe dobne skupine više zastupljene u Austriji“, a starije u Španjolskoj, objavio je institut.

U Austriji je oko 13,3 posto Nijemaca pripadalo dobnoj skupini od 65 godina ili više, dok je u Španjolskoj taj udio iznosio 26,8 posto.

Podaci potječu od Europskog statističkog ureda Eurostat i Švicarskog saveznog statističkog ureda BFS. Kao što je navedeno, trenutni podaci za sve zemlje nisu bili dostupni.

Nijemci koji također imaju državljanstvo zemlje u kojoj žive ne računaju se.

