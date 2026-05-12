Amerika planira tri nove vojne baze na Grenlandu

Kako navode američki i danski zvaničnici, razgovori su posljednjih mjeseci značajno napredovali.

Prema informacijama iz diplomatskih krugova, Washington razmatra otvaranje tri nove vojne baze na jugu Grenlanda, autonomne teritorije koja pripada Danskoj.

Ovi pregovori dolaze nakon ranijih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izazvao burne reakcije kada je poručio da bi SAD trebao “posjedovati” Grenland kako bi spriječio širenje utjecaja Rusije i Kine na Arktiku.

Trump je još u januaru izjavio da bi se američko preuzimanje Grenlanda moglo dogoditi “na lakši ili teži način”.

Iz Bijele kuće potvrđeno je da administracija vodi razgovore sa Danskom i vlastima Grenlanda, ali detalji nisu zvanično otkriveni. Jedan zvaničnik Bijele kuće rekao je za BBC da pregovori “idu u dobrom pravcu” i da postoji optimizam u vezi s mogućim dogovorom.

Danske vlasti ranije su poručile da su spremne razgovarati o dodatnom američkom vojnom prisustvu na Grenlandu, a tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da komunikacija između dvije zemlje traje.

Prema navodima izvora bliskih pregovorima, američka strana predložila je sporazum kojim bi tri nove vojne baze imale status suverene teritorije SAD-a.

Planirano je da baze budu smještene na jugu Grenlanda, s glavnim fokusom na praćenje mogućih ruskih i kineskih pomorskih aktivnosti u sjevernom Atlantiku, između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije.

Ipak, konačan dogovor još nije postignut, a broj planiranih baza mogao bi biti promijenjen tokom pregovora. Jedna od mogućih lokacija je Narsarsuaq, gdje se ranije nalazila američka vojna baza i manji aerodrom.

Analitičari smatraju da bi i ostale baze mogle biti smještene na lokacijama koje već imaju osnovnu infrastrukturu poput luka i aerodroma, čime bi troškovi izgradnje bili znatno manji,pišu Vijesti

Diplomatske aktivnosti vodi Michael Needham iz State Departmenta, koji pokušava uskladiti Trumpove zahtjeve sa danskim obavezama vezanim za teritorijalni suverenitet.

Sporazum iz 1951. godine omogućava SAD-u širok pristup vojnom djelovanju na Grenlandu, ali svako novo proširenje mora odobriti danska vlada.

Stručnjaci za arktičku sigurnost navode da Danska do sada nikada nije odbila američki zahtjev za jačanje vojnog prisustva na toj teritoriji.

