Soreca: BiH plaća sve veću cijenu nerada vlasti

Trenutno ne postoji koalicija na nivou Bosne i Hercegovine. Više od godinu dana, to je neminovno utjecalo na kapacitet ovog kompleksnog mehanizma donošenja odluka. Ali moram Vam reći, razočaran sam, kaže Soreca, prenosi Politicki.ba.

Dodao je da kada je prije dvije godine stigao u Bosnu i Hercegovinu, priželjkivao brzu dinamiku napretka.

– Imali smo određeni napredak, od sigurnosti granica, usvajanja reformske agende prošle godine. Međutim, nije bilo političke volje. Mislim, i zbog nepovjerenja između subjekata u okviru koalicije. Zaista mi je žao zbog toga, jer ostatak regije brzo napreduje. Znate da Crna Gora trenutno radi na Ugovoru o pristupanju sa Unijom. Nadam se da će to biti podsticaj domaćim vlastima da odgovore na pozive građana. U konačnici, evo predstoji predizborna kampanju, nadam se da će građani insistirati na odgovornosti njihovih političkih predstavnika, kaže Soreca,pišu Vijesti

Komentarisao je i moguće stavljanje BiH na sivu listu od strane Moneyvala i FATF-a.

– Bosna i Hercegovina je bila predmet posmatranja u okviru finansijske akcione grupe za borbu protiv finansiranja terorizma. Sa cijelim nizom aktivnosti, koje je trebalo poduzeti. Te aktivnosti nisu poduzete i u konačnici, zakon je u Parlamentarnoj skupštini usvojen u posljednjem momentu, malo možda prekasno, ali tu je i cijeli drugi niz koraka. A sada odluka FATFA, koji nije struktura EU, već je globalna međunarodna struktura, ta njihova odluka se očekuje sredinom juna i vrlo je vjerovatno da će do toga doći. Šta to konkretno znači za građane ove zemlje? Prije svega finansijske transakcije će vam biti skuplje, sporije, otežane. Investicije izvana dodatno usložnjene i nažalost može proći godina prije nego što dođe do razmatranja uklanjanja BIH sa sive liste. To je cijena nedjelovanja, rekao je Soreca.

