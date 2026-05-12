Šestero mrtvih u izraelskom novom napadu na Liban…

Šest osoba je ubijeno u izraelskom zračnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libana sinoć, objavila je libanska državna novinska agencija (NNA).

“Neprijateljski avioni su prošle noći pogodili kuću u Kfar Duninu te ubili šest i ranili sedam osoba, koje su prevezene u bolnice u Tiru”, napisala je agencija, prenosi HINA.

Izraelska vojska je u međuvremenu na društvenim mrežama naredila evakuaciju stanovnika manjeg grada Sohmora u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardiranja.

Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libana, a proiranska milicija Hezbolah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve.

Hezbolah je rat 2. marta napao Izrael balističkim projektilima kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, ubijenog prvog dana izraelsko-američke ofenzive protiv Teherana. Izrael je odgovorio masovnim zračnim napadima i kopnenom invazijom na jugu zemlje.

Od početka rata u Libanu je poginulo 2869 osoba u izraleskim napadima, prema podacima libanskog ministarstva zdravstva, uključujući desetine ubijenih otkako je primirje stupilo na snagu.

Očekuju se daljnji pregovori Libanona i Izraela u četvrtak i petak u Washingtonu, pišu Vijesti.

