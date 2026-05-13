Kako prepoznati osobine narcisa u ljubavnoj vezi: Reagujte na vrijeme

Pojedine reakcije osobe na kritiku mogu djelovati potpuno nerazmjerno te brzo eskaliraju od stava odbrane do prebacivanja krivice i otvorenog bijesa. Stručnjaci za mentalno zdravlje ističu da je reaktivnost česta crta narcisoidnih osoba, a sam fenomen poznat je kao “narcistički kolaps”.

To je potpuni emocionalni slom koji se događa kada osoba s narcisoidnim poremećajem ličnosti ili izraženim narcističkim crtama više ne može održavati svoju grandioznu sliku o sebi. Udarac na ego izaziva dubok osjećaj srama i razotkriva temeljnu krhkost koja se krije iza samopouzdanja. Za razliku od narcističke povrede, koja je prolazni bijes, kolaps je dublja i dugotrajnija patnja koja može dovesti do opasnog ponašanja.

Narcisoidne osobe zavise o vanjskoj potvrdi kako bi održale sliku o sebi kao posebnim bićima. Okidač može biti bilo koja situacija koja prijeti njihovom osjećaju moći, statusu ili slici o sebi. Najčešći okidači uključuju javno poniženje ili neuspjeh, gubitak posla ili pozicije moći, prekid veze te svaka kritika koju doživljavaju kao napad. Reakcija na kolaps često može biti burna i opasna za okolinu. Pojedine osobe će reagovati agresivno, s intenzivnim ispadima bijesa, prijetnjama i ponekad s fizičkim nasiljem. Koristit će se manipulacijom i gaslightingom iskrivljujući stvarnost kako bi vas naveli da sumnjate u vašu percepciju, piše HuffPost.

Kako biste zaštitili sebe, ključno je da prepoznate šta se dešava. Podsjetite se da iako se napad čini ličnim, on je vođen ugroženom slikom koju osoba ima o sebi. Narcisi se hrane dramom, pa je ključno ostati smiren i ne reagovati emocionalno. Važno je da odgovorite staloženo kako biste izbjegli eskalaciju te da postavite čvrste granice. Također, važno je da zapamtite da niste odgovorni za ponašanje narcisoidne osobe.

