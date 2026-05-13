Elektroprivreda BiH upozorila korisnike na lažne poruke koje imitiraju račune za struju

Kako su saopćili iz Elektroprivrede BiH, poruke dolaze sa lažnih e-mail adresa, a trenutno je evidentiran primjer adrese “g-ahmetova@moynak.kz”.

Naglasili su da navedena adresa nije službena adresa ovog preduzeća te da poruke poslane sa nje mogu sadržavati zaražene ili štetne priloge koji predstavljaju sigurnosni rizik za korisnike.

Iz Elektroprivrede BiH podsjećaju da je jedina zvanična e-mail adresa sa koje korisnicima može biti dostavljen e-račun za električnu energiju “e-racun@epbih.ba”.

Građanima su uputili nekoliko preporuka kako bi se zaštitili od moguće prevare i zloupotrebe podataka.

“Ne otvarajte priloge ili linkove iz sumnjivih poruka, takve e-mailove odmah obrišite te obratite pažnju na punu e-mail adresu pošiljaoca, a ne samo na naziv prikazan u poruci”, naveli su iz Elektroprivrede BiH.

Dodali su da u slučaju bilo kakve sumnje u vjerodostojnost primljene poruke građani ne trebaju otvarati priloge i linkove, već izvršiti provjeru putem zvaničnih kontakata Elektroprivrede BiH.

Za područje Sarajeva građani se mogu obratiti putem e-mail adrese “info.edsa@epbih.ba” ili pozivom na broj 080 020 133, za Tuzlu “info.edtz@epbih.ba” i broj 080 020 135, za Zenicu “info.edze@epbih.ba” i broj 080 020 132, za Mostar “info.edmo@epbih.ba” i broj 080 020 136, za Travnik “info.edtr@epbih.ba” i broj 080 020 130, dok se korisnici iz Bihaća mogu javiti putem adrese “info.edbi@epbih.ba” ili na broj 080 020 134.

