Učenici koji upišu ova zanimanja dobijaju po 130 KM mjesečno stipendije

Deficitarnim zanimanjima za narednu školsku godinu utvrđena su zanimanja:

zidar-fasader-izolater,

tesar-krovopokrivač,

armirač-betonirac,

keramičar-teracer,

moler-farbar-soboslikar,

rukovalac građevinskih pretovarnih mašina,

tapetar,

plinski i vodoinstalater,

autoelektričar,

rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa

i kuhar.

Za ovu namjenu planirano je stipendiranje ukupno 85 učenika, a pojedinačna stipendija iznosit će 1.170 KM za školsku godinu, odnosno 130 KM mjesečno tokom devet mjeseci.

Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa, a rangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u devetom razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice.

Ovom mjerom Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja aktivnosti na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, uz istovremeno pružanje podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za kojima postoji izražena potreba privrede i javnog sektora, prenosi Novi.

