Boeing United Airlinesa udario u rasvjetni stup na autoputu…

Avion američkog avioprevoznika United Airlines u nedjelju je pri završnom spuštanju prema Međunarodnom aerodromu Newark udario u rasvjetni stup uz obližnji autoput, uzrokovavši štetu na stupu i traktoru s prikolicom koji je vozio cestom, objavila je Saobraćajna uprava New Yorka i New Jerseyja.

Tokom prilaska Međunarodnom aerodromu Newark, avion United Airlinesa na letu 169 udario je u rasvjetni stup na autoputu New Jersey oko 14 sati po lokalnom vremenu, saopćili su iz Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA). Avion Boeing 767-400 poletio je iz Venecije i nakon incidenta sigurno je sletio u Newark, objavili su iz FAA.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey. According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400. Senior vice president of Transportation & Logistics at… pic.twitter.com/Ckm5jH6FOq — Collin Rugg (@CollinRugg) May 3, 2026

“Naš tim za održavanje procjenjuje štetu nastalu na avionu”, rekao je glasnogovornik avioprevoznika.

“Provest ćemo rigoroznu sigurnosnu istragu incidenta”, istakao je, dodavši da je posada aviona u okviru tog postupka suspendovana.

Saobraćajna uprava objavila je da niko od posade i putnika nije povrijeđen, dok su na avionu zabilježena tek manja oštećenja. Osoblje aerodroma pregledalo je ima li na uzletno-sletnoj stazi krhotina povezanih s nesrećom i aktivnosti su vrlo brzo normalizovane, rekao je glasnogovornik aerodroma.

Vozač traktora s prikolicom pretrpio je manje povrede i već je otpušten iz bolnice, dodali su iz Saobraćajne uprave.

FAA i Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB) pokrenuli su istragu incidenta. Inspektor Nacionalnog odbora trebao bi u ponedjeljak stići u Newark, saopćio je Reuters, pozivajući se na izjavu glasnogovornika.

Iz agencije su saopćili da su United Airlinesu naložili da osigura i istražiteljima preda uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini i uređaj za snimanje podataka o letu, navodi Reuters, pišu Vijesti.

