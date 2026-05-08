Zašto stjuardese sjede na rukama pri polijetanju?

Pri polijetanju i ponovno pri slijetanju članovi posade sjedaju na svoja pomoćna sjedala i zauzimaju poseban položaj: sjede uspravno, s rukama položenima na bedra ili ispod njih.

Iako se to može činiti kao neobičan način sjedenja, iza njega stoji važan sigurnosni razlog.

Položaj pripravnosti

Taj položaj nije stvar udobnosti, nego sigurnosne pripreme za najkritičnije faze leta.

– U ključnim fazama leta, posebno pri polijetanju i slijetanju, kabinsko osoblje provjerava je li kabina potpuno sigurna, jesu li putnici na svojim mjestima, jesu li dobili upute i jesu li spremni.

To im omogućuje da se u potpunosti usredotoče na sigurnost tokom najosjetljivijih dijelova leta – kaže Katherine Drossos, stjuardesa i nadzornica leta u kompaniji Cirrus Aviation Services.

Ono što putnicima često izgleda kao sjedenje na rukama zapravo je standardni položaj pripravnosti za slučaj izvanredne situacije.

– To je namjerno zauzet položaj za slučaj udara. Kabinsko osoblje sjedi uspravno na svom sjedištu, s nogama čvrsto na podu i rukama učvršćenima na bedrima ili ispod nogu – objašnjava Drossos.

Taj položaj stabilizira tijelo, smanjuje rizik od povreda pri naglim pokretima ili turbulenciji te osigurava da su im ruke odmah slobodne za reakciju ako bude potrebna evakuacija ili neka druga sigurnosna radnja.

Drossos napominje da se “tačan položaj ruku ili držanje mogu neznatno razlikovati od kompanije do kompanije ili ovisno o tipu aviona”, ali svrha je uvijek ista: “održati stabilnost, budnost i trenutnu spremnost tokom najkritičnijih faza leta.”

Mentalna priprema za hitne slučajeve

Dok su u tom položaju, članovi posade ne miruju samo fizički, nego se i mentalno pripremaju.

– Dok sjede u tom položaju, članovi kabinskog osoblja provode takozvanu tihu provjeru, odnosno u glavi prolaze hitne procedure, provjeravaju gdje su izlazi te ponavljaju zapovijedi za evakuaciju i svoje dužnosti – pojašnjava Drossos.

Riječ je o mentalnoj vježbi koja im omogućuje brzu i učinkovitu reakciju u slučaju stvarne opasnosti,piše Vijesti

Savjeti za sigurnost putnika

Od putnika se ne traži da zauzimaju isti položaj, iako to mogu učiniti ako žele. Ipak, postoje ključni koraci kojima svako može pridonijeti vlastitoj sigurnosti tokom polijetanja i slijetanja.

Najvažnije je pažljivo pratiti sigurnosne upute koje posada demonstrira prije leta i proučiti sigurnosnu karticu u džepu sjedala ispred sebe.

Također je važno držati sigurnosni pojas vezanim tokom cijelog leta, a naslon sjedala u uspravnom položaju tokom polijetanja i slijetanja.

Facebook komentari