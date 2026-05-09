Palestinci traže izbacivanje Izraela iz FIFA-e

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su sport i politika više nego ikad isprepleteni na palestinskim teritorijama, uz pažnju usmjerenu na napore koje vodi palestinsko sportsko rukovodstvo unutar struktura krovnog tijela svjetskog fudbala FIFA-e s ciljem da se Izrael pozove na odgovornost za sistematska kršenja prema Palestincima, infrastrukturi i pravu na bavljenje sportom.

“Ne vodimo bitku za odnose s javnošću niti dajemo političke izjave“, rekao je Rajoub za Anadolu u ekskluzivnom intervjuu i dodao:

“Vodimo borbu zasnovanu na jasnim pravnim dosijeima, i ako se njima postupa u skladu sa zakonima i propisima bez dvostrukih standarda, oni su dovoljni za uvođenje sankcija izraelskoj federaciji, uključujući suspenziju ili isključenje“.

Rajoub je rekao da se palestinski napori zasnivaju na tri glavna dosjea.

“Prvi se odnosi na prisustvo izraelskih klubova koji djeluju u ilegalnim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj zemlji, što je jasno kršenje FIFA-inih propisa koji zabranjuju bilo kojoj asocijaciji organizovanje takmičenja izvan njenog priznatog geografskog okvira“, rekao je i naveo:

“Drugi dosje odnosi se na podršku i opravdavanje napada na civile i infrastrukturu od strane izraelskih sportskih ličnosti, što je u suprotnosti s osnovnim vrijednostima globalnog sportskog pokreta, koji poziva na odbacivanje nasilja i promovisanje mira. Treći dosje odnosi se na politike okupacije koje su stavile palestinski sport na metu, kroz uništavanje objekata, ubijanje igrača i stroga ograničenja kretanja koja čine organizovanje bilo kakve normalne sportske aktivnosti gotovo nemogućim“.

Rajoub je rekao da su ova pitanja godinama na dnevnom redu FIFA-e, dodajući da su ovi dosjei ostali unutar komisija bez rješenja.

“Međutim, počeli smo primjećivati postepenu promjenu u načinu na koji se njima bavi, čak i ako sporo“, dodao je.

Ukazao je na nedavnu odluku koja priznaje postojanje sistemskog rasizma unutar izraelske federacije.

“Iako su mjere bile ograničene, one predstavljaju važno službeno priznanje, i mi ćemo na tome graditi u narednoj fazi“, rekao je.

Govoreći o svom učešću na međunarodnim sastancima, Rajoub se prisjetio incidenta koji je izazvao široke reakcije kada je odbio da se rukuje s predsjednikom izraelske federacije tokom FIFA kongresa, naglašavajući da to nije bio lični gest nego politički i moralni stav.

“Odbijanje rukovanja nije bio prolazan protokolarni čin nego stav koji odražava uvjerenje da je sportska normalizacija s onima koji opravdavaju napade na civile i infrastrukturu neprihvatljiva u bilo kojim okolnostima“, rekao je.

Rajoub je rekao da predstavnik izraelske federacije, kada govori, izgleda ignoriše stvarnost na terenu.

“Kao da imamo posla s diskursom potpuno odvojenim od svakodnevnih kršenja, i to čini bilo kakvu normalnu interakciju nemogućom“, dodao je.

Ovaj stav je, kako tvrdi, naišao na pozitivan odjek.

“Bilo je jasno da postoji određena izolacija oko izraelskog predstavnika u nekim krugovima, što odražava postepenu promjenu u međunarodnom raspoloženju, čak i ako se to još nije pretvorilo u odlučne odluke“, rekao je.

Rajoub je naglasio da je glavni problem u dvostrukim standardima.

“Ne mogu postojati strogi standardi u drugim međunarodnim pitanjima, a drugačiji standardi kada je riječ o Palestini. Mi ne tražimo poseban tretman nego da se zakoni primjenjuju jednako na sve bez izuzetka“, dodao je.

Na terenu, Rajoub je rekao da situacija nije svijetla, dodajući da postoji gotovo potpuno uništenje sportske infrastrukture, gdje je većina objekata uništena ili onesposobljena za upotrebu.

Izraelska vojska ubila je više od 72.000 Palestinaca i ranila preko 172.000 u smrtonosnom napadu na Gazu od oktobra 2023. Ofanziva je također izazvala ogromna razaranja, zahvativši 90 posto civilne infrastrukture.

Na Zapadnoj obali, više od 1.100 Palestinaca je ubijeno, a oko 12.000 drugih ranjeno u napadima izraelske vojske i okupatora u istom periodu, prema palestinskim podacima.

“Na Zapadnoj obali kretanje je ozbiljno ograničeno i ne možemo normalno organizovati turnire, niti čak osigurati kretanje igrača između gradova“, rekao je Rajoub.

Uprkos ovim izazovima, naglasio je pokušaje oživljavanja sportskih aktivnosti na palestinskim teritorijama,piše Vijesti

“Radimo s vrlo ograničenim resursima i možda ćemo morati pribjeći zaduživanju kako bismo ponovo pokrenuli neke programe, jer vjerujemo da je sport dio društvene otpornosti. Sport je postao ujedinjujući prostor za sve Palestince i zajednički nacionalni identitet, izvan podjela“, zaključio je, prenosi Anadolija.

