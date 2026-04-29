Hitno naređen povratak američkog nosača aviona

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford trebao bi u narednim danima napustiti Bliski istok nakon iscrpne desetomjesečne misije, prenosi Washington Post.Kako se navodi, razlog povlačenja ovog kapitalnog ratnog broda američke mornarice su neophodni popravci i redovno održavanje nakon produženog boravka na moru. USS Gerald R. Ford proveo je proteklih 10 mjeseci u regiji, gdje je služio kao ključni element američkog vojnog prisustva i demonstracije sile,piše Avaz

Prema informacijama koje je objavio Washington Post, očekuje se da će brod i njegova udarna grupa uskoro započeti plovidbu prema matičnoj luci, gdje će biti podvrgnuti potrebnim radovima kako bi se plovilo vratilo u punu operativnu spremnost

