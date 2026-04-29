Iran zaprijetio SAD “neviđenom” vojnom akcijom zbog pomorske blokade

Iranski sigurnosni izvori upozorili su Sjedinjene Američke Države da bi nastavak pomorske blokade mogao dovesti do, kako navode, “neviđene” vojne reakcije.

Visokopozicionirani neimenovani izvor iz iranskih sigurnosnih struktura izjavio je da će, kako je rekao, “kontinuirano američko pomorsko piratstvo i banditizam u obliku takozvane pomorske blokade uskoro biti suočeno s praktičnom i ‘neviđenom’ vojnom akcijom”.

Iranske oružane snage, koje djeluju pod komandom štaba Hatem al Anbija, poručile su da strpljenje ima granice te da će uslijediti odgovor ukoliko Vašington nastavi, kako tvrde, ilegalnu pomorsku blokadu u području Hormuškog moreuza. Informaciju prenosi Press TV,piše Avaz

Neimenovani izvor iranske državne televizije naglasio je i da je Iran, prema njegovim riječima, u ranijim sukobima pokazao da se Sjedinjene Američke Države više ne suočavaju s pasivnim niti predvidivim protivnikom.

