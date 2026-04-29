Jupiter ulazi u polje novca: Ova 2 znaka od večeras postaju magnet za dobitke, sve im ide od ruke

Posebno su pod utjecajem ovog tranzita Rakovi i Ribe, kojima bi naredni period mogao donijeti nove prilike za zaradu i poboljšanje materijalne situacije.

Astrolozi ističu da je Jupiter u astrologiji poznat kao simbol ekspanzije, sreće i prilika, pa njegov položaj u polju novca tradicionalno označava period u kojem se otvaraju novi izvori prihoda, vraćaju dugovi ili dolazi do iznenadnih finansijskih dobitaka.

Za Rakove, ovaj tranzit donosi jačanje osjećaja sigurnosti i stabilnosti. Moguće su vijesti o povišici, bonusima ili povratu novca na koji su već bili zaboravili. Stručnjaci savjetuju da se u ovom periodu pažnja usmjeri na dugoročna ulaganja, jer bi odluke donesene sada mogle donijeti višestruke koristi u budućnosti.

Ribe, s druge strane, ulaze u fazu u kojoj se kreativnost može pretvoriti u konkretan prihod. Pojava novih poslovnih ponuda ili saradnji može otvoriti vrata stabilnijem finansijskom rastu, posebno ako se hrabro prepoznaju i iskoriste prilike koje se pojavljuju u narednim danima.

Iako su Rakovi i Ribe u fokusu ovog tranzita, savjetuje se da i ostali znakovi iskoriste period za finansijsko reorganizovanje, smanjenje troškova i otvaranje prostora za nove prilive novca. Astrologija naglašava da se prilike lakše prepoznaju kada postoji spremnost na promjene i jasna namjera.

Ovaj astrološki period, prema tumačenjima, može donijeti brze promjene, ali i dugoročnije pozitivne efekte ako se donesu promišljene odluke i zadrži stabilan pristup finansijama.

