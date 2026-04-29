Lakić izabrao svog privatnog advokata da zastupa FBiH: Za pravne usluge u slučaju Južne interkonekcije 350 hiljada KM iz Budžeta

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a na zahtjev Vlade Federacije BiH, odabralo je Advokatsku kancelariju “Miljković i partneri” kao dio advokatskog tima Vlade FBiH u postupku pregovaranja, izrade i zaključivanja ugovora sa Investitorom koji se odnosi na projekat izgradnje Južne plinske interkonekcije.

Kako saznaje Istraga.ba osnivač advokatske kancelarije “Miljković i partneri”, je Sead Miljković, lični advokat federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića

Advokatski tim uključuje i strana advokatska kancelarija ArentFox Schiff LLP.

Ministarstvo navodi da je odabrani advokatski tim struktuiran od domaćeg i inozemnog advokatskog ureda, navodeći da je time osigurana kombinacija poznavanja lokalnog zakonodavstva i međunarodne pravne prakse.

S obzirom da sredstva za angažovanje advokatskog time nisu predviđena Budžetom FBiH te je Ministarstvo zatražilo izdvajanje sredstava iz tekućih rezervi u iznosu od 350.000 KM za usluge predviđene navedenim poslovima,piše Avaz

– Angažman ovog advokatskog tima osigurat će maksimalnu pravnu zaštitu interesa Federacije Bosne i Hercegovine tokom pregovaranja i potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta, u skladu sa rokovima propisanim članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu ‘Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska’ – navodi se u odluci.

Podsjećamo, za investitora u realizaciji projekta Južna plinska interkonekcije odabrana je američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy, odnosno njena podružnica sa sjedištem u Sarajevu na čijem čelu se nalazi Amer Bekan.

