Vijesti

Drama na obali Neretve: Dvije žene ostale zarobljene u poplavljenoj pećini, objavljen video spašavanja

1.5K  
Objavljeno prije 5 minuta

Zahvaljujući brzoj reakciji spasilačkih službi, obje osobe su izvučene bez težih posljedica, a intervencija je završena u kasnim večernjim satima

Sinoć je na obali Neretve u Mostaru došlo do opasne situacije kada su dvije žene ostale zarobljene u pećini usljed naglog porasta vodostajaDo incidenta je došlo u pećini ispod Trga 1. maj, a brzom intervencijom pripadnika Interventne spasilačke službe ISS Mostar obje osobe su uspješno izvučene na sigurno,piše Avaz

– Dvije ženske osobe ostale su zarobljene u pećini na obali Neretve ispod Trga 1. Maj u Mostaru zbog porasta razine vode. Na sigurno su ih izveli pripadnici Interventne spasilačke službe ISS Mostar – navodi Bljesak.info.

Spasioci su objavili i video akcije koji prikazuje tok intervencije i zahtjevne uslove na terenu, a u pomoći su učestvovali i mostarski vatrogasci.

Zahvaljujući brzoj reakciji spasilačkih službi, obje osobe su izvučene bez težih posljedica, a intervencija je završena u kasnim večernjim satima.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh