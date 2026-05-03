Drama na obali Neretve: Dvije žene ostale zarobljene u poplavljenoj pećini, objavljen video spašavanja

Sinoć je na obali Neretve u Mostaru došlo do opasne situacije kada su dvije žene ostale zarobljene u pećini usljed naglog porasta vodostajaDo incidenta je došlo u pećini ispod Trga 1. maj, a brzom intervencijom pripadnika Interventne spasilačke službe ISS Mostar obje osobe su uspješno izvučene na sigurno,piše Avaz

Spasioci su objavili i video akcije koji prikazuje tok intervencije i zahtjevne uslove na terenu, a u pomoći su učestvovali i mostarski vatrogasci.

Zahvaljujući brzoj reakciji spasilačkih službi, obje osobe su izvučene bez težih posljedica, a intervencija je završena u kasnim večernjim satima.

