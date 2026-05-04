Pucnjava u centru Sarajeva: Policija na terenu

Objavljeno prije 40 minuta

Večeras je oko 21:20 došlo do pucnjave kod Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Ova je informacija potvrđena za portal Vijesti.ba iz Operativnog centra MUP-a KS.

Do upotrebe vatrenog oružja došlo je u ulici Obala Kulina bana,piše Vijesti
Brojne policijske ekipe trenutno su na terenu gdje vrše uviđaj.

Više informacija će biti poznato kasnije.


