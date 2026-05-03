Detalji ubistva u Tuzli: Uhapšen brat ubijenog, poznat identitet

Kako su saopćili iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pucnjava se dogodila u subotu oko 22:45 sati. Tom prilikom jedna muška osoba zadobila je teške povrede od kojih je preminula.

Prema informacijama do kojih je došao portal Vijesti.ba, sukobu je prethodila svađa između braće Selimović, nakon čega je došlo do upotrebe automatskog oružja. Nezvanično saznajeno iz pouzdanih izvora da je Elvis Selimović pucao na svog brata Eldina Selimovića,pišu Vijesti

Na mjestu događaja uviđaj su obavili službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, a istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku.

Prema ranijim podacima, osumnjičeni Elvis Selimović bio je poznat policiji po izvršenju krivičnih djela. Tokom 2024. godine prijavljen je zbog nasilničkog ponašanja, kada je oštetio jedno vozilo, nakon čega se dao u bijeg. Ubrzo je lociran i uhapšen, a policija ga je tada privela bez odjeće.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopćenja nadležnih institucija.

Facebook komentari