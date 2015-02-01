Iran dijeli svoja iskustva u “poražavanju Amerike”

Zamjenik iranskog ministra odbrane danas učestvuje na sastanku ministara odbrane Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu.

Taj savez poznat je kao platforma za razgovor država kao alternative zapadnim blokovima, a među učesnicima su Kina, Rusija i njihove euroazijske susjedne zemlje, ali i Indija.

Prema izjavama koje su prenijeli državni mediji, Reza Talaei-Nik rekao je kolegama da je Iran “spreman podijeliti svoje odbrambene vojne sposobnosti s nezavisnim državama, posebno s državama članicama Šangajske organizacije za saradnju”.

“Spremni smo podijeliti svoja iskustva u poražavanju Amerike s ostalim članicama organizacije”, dodao je zamjenik ministra odbrane, pišu Vijesti.

