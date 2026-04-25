Iz Teherana poletjeli prvi međunarodni letovi od početka rata

Prvi put od početka rata koji su prije otprilike dva mjeseca pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, iz međunarodnog aerodroma u Teheranu krenuli su međunarodni letovi, izvijestili su državni mediji. Avioni su poletjeli iz međunarodnog aerodroma Imam Homeini u Teheranu na linijama za Istanbul, Muscat i saudijski grad Medinu, izvijestile su državna novinska agencija IRNA i državna televizija IRIB.Medina je ključno odredište za muslimane koji žele obaviti hadž, godišnje islamsko hodočašće u Meku. Iran je zatvorio svoj zračni prostor za civilni saobraćaj nakon što su SAD i Izrael 28. februara počeli s napadima na zemlju, prenosi HINA.

Iran je odgovorio na napade udarima na zaljevske države saveznice Sjedinjenih Država, što je rezultiralo velikim poremećajima u globalnom zračnom saobraćaju na ključnim čvorištima, među kojima su bili Dubai i Abu Dhabi, a zapadne aviokompanije letjele su dugim obilaznim rutama da bi izbjegle regiju.

Postepeno ponovno otvaranje iranskoga zračnog prostora uslijedilo je usred primirja koje je na snagu stupilo 8. aprila uz posredovanje Pakistana. U ponedjeljak je iranska vazduhoplovna uprava odobrila aerodromu u Mašhadu na sjeveroistoku zemlje da prihvata i međunarodne letove, nastojeći na taj način smanjiti pritisak na aerodrom u Teheranu.

Uprkos otvorenju, evropske vazduhoplovne firme i dalje izbjegavaju iranski zračni prostor zbog neizvjesne sigurnosne situacije na Bliskom istoku i zbog povećane prijetnje civilnom vazduhoplovstvu.

