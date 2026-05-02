Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ponovo je uzdrmao svjetsku javnost izjavom da rizik od nuklearnog uništenja nije samo retorika, već realna mogućnost koju zapadni lideri potcjenjuju.

“Sanjari ili budale”

– Često mi prigovaraju zbog oštre retorike o nuklearnoj apokalipsi. Nažalost, ona je zaista moguća. Oni koji to ne shvataju su ili sanjari ili obične budale – poručio je Medvedev, dodajući ipak da Rusija želi izbjeći takav scenario, ali da se “spirala sukoba” nastavlja odvijati.

On je trenutnu globalnu situaciju uporedio sa periodima neposredno pred Prvi i Drugi svjetski rat, upozoravajući da lokalni sukobi često prethode totalnom globalnom obračunu.

Žestoke uvrede

Medvedev se posebno obrušio na vrh Evropske unije, koristeći nediplomatski rječnik koji je postao njegov zaštitni znak:

– Evropsku uniju danas vode idioti. Oni vlastitim rukama uništavaju ono što se gradilo decenijama, još od vremena Evropske zajednice za ugalj i čelik.

Prema njegovim riječima, evropske elite su opsjednute “mantrom” o neizbježnom napadu Rusije na Evropu, dok istovremeno, kako tvrdi, direktno učestvuju u ratu u Ukrajini određujući ciljeve za napade i pružajući logističku podršku.

Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, Medvedev ih je označio kao glavnog geopolitičkog rivala, ističući da su odnosi svedeni isključivo na činjenicu da su nuklearne bojeve glave dvije sile usmjerene jedna prema drugoj.

Ruska vojna nadmoć i “Oreshnik”

Govoreći o vojnoj moći, Medvedev je potvrdio da Rusija posjeduje oružje koje Zapad nema, spominjući novi raketni sistem Orešnik i podvodni nuklearni dron Posejdon.

– Rusija proizvodi cijeli asortiman bespilotnih letjelica, od malih FPV dronova do velikih letjelica. Imamo alternative za sve što protivnici posjeduju, ali imamo i sisteme koje oni tek trebaju zamisliti – izjavio je on, dodajući da postoje i drugi “obećavajući modeli” o kojima još ne smije iznositi detalje.

Pobjeda kao jedini izlaz

Na pitanje o rješavanju konflikta, Medvedev je bio kategoričan – trgovine nema.

– Tehnike cjenkanja ne funkcionišu u geopolitici. Nikakvi ‘dilovi’ neće donijeti rješenje – poručio je, zaključivši da će jedino potpuna ruska pobjeda omogućiti stabilan razvoj zemlje, rješavanje demografskih pitanja i modernizaciju obrazovnog i zdravstvenog sistema Rusije

