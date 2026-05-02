Zašto nam se mozak “blokira” tokom svađa i kako povratiti kontrolu

Tokom svađa često se može desiti da izgovorimo ili uradimo nešto što kasnije ne razumijemo, kao da to nismo bili mi. Stručnjaci objašnjavaju da iza toga stoji prirodna reakcija tijela i mozga na stres.

Kada dođe do konflikta, tijelo može ući u stanje emocionalne preplavljenosti, gdje se javlja ubrzan rad srca, znojenje, napetost i pojačan adrenalin. U tom trenutku mozak prelazi u takozvani “mod preživljavanja”.

Stručnjaci ističu da mozak u tim situacijama ne reaguje samo na ono što se dešava u trenutku, nego i na ranija iskustva. Zbog toga bezazlene situacije mogu biti doživljene kao prijetnja.

U takvom stanju smanjuje se empatija, a osoba prelazi u odbrambeni način razmišljanja, fokusiran na zaštitu sebe, a ne na odnos s drugima.

Ovaj mehanizam posebno dolazi do izražaja u porodici i partnerskim odnosima, gdje stres i emocije lako pojačavaju sukob.

Stručnjaci savjetuju nekoliko načina kako zadržati kontrolu: prepoznavanje prvih fizičkih znakova stresa, promjena načina tumačenja situacije, te kratka pauza prije nastavka razgovora.

Također se preporučuje da se unaprijed dogovori način “pauziranja” svađe, uz jasno vraćanje razgovoru kada se emocije smire.

Sukobi su normalan dio svakog odnosa, ali način na koji ih vodimo može napraviti veliku razliku između eskalacije i rješavanja problema

