Vijesti

Novi detalji pucnjave na Dobrinji: Muškarac ubio ženu

Objavljeno prije 32 minute

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, potvrđeno je za portal “Avaza.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Do pucnjave je, kako se navodi, došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu.Nakon toga je u stan došao njen brat, na koga je napadač također otvorio vatru. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat,piše Avaz

Nezvanično se saznaje i da je osumnjičeni muškarac nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, te da je policija pokrenula potragu za njim.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh