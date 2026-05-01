Novi detalji pucnjave na Dobrinji: Muškarac ubio ženu

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, potvrđeno je za portal “Avaza.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Do pucnjave je, kako se navodi, došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu.Nakon toga je u stan došao njen brat, na koga je napadač također otvorio vatru. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat,piše Avaz

Nezvanično se saznaje i da je osumnjičeni muškarac nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, te da je policija pokrenula potragu za njim.

