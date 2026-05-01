Pun Mjesec u Škorpionu 1.5.2026.: Razdoblje unutarnjeg suočavanja…

Najveći utjecaj punog Mjeseca u Škorpionu 2026. mogu osjetiti osobe koje u natalnoj karti imaju važne planete u fiksnim znakovima: Biku, Lavu, Škorpionu i Vodenjaku. Za ove znakove ovo može biti vrijeme važnih emocionalnih odluka.

Pun Mjesec u Škorpionu 2026. događa se 1.5.2026. u 19:23h i otvara razdoblje snažnog unutarnjeg suočavanja. Ovo nije energija koja se zadržava na površini života niti se bavi sitnim, prolaznim raspoloženjima. Škorpion uvijek ide dublje. On traži ono što je skriveno, potisnuto, prešućeno ili emocionalno nerazriješeno.

Zbog toga ovaj puni Mjesec može djelovati kao unutarnji reflektor. Pokazuje ono što smo možda dugo osjećali, ali nismo znali imenovati. Može razotkriti napetosti u odnosima, strahove koje prikrivamo kontrolom, financijske dogovore koji više nisu održivi ili emocionalne obrasce koji se ponavljaju toliko dugo da su postali navika.

Oko 1.5.2026. mnogi mogu osjetiti da ih nešto iznutra pritišće. To može biti potreba za iskrenim razgovorom, odluka koju više nije moguće odgađati, spoznaja o odnosu, obitelji, novcu ili vlastitim emocijama.

Pun Mjesec u Škorpionu najviše će pokazati gdje trošimo energiju na održavanje nečega što više nema stvarnu životnu snagu. To može biti odnos koji opstaje iz straha, navika koja iscrpljuje, financijska ovisnost, emocionalna vezanost, potreba za kontrolom ili obrazac u kojem uvijek iznova pristajemo na manje od onoga što nam je potrebno.

Ovaj puni Mjesec posebno je važan jer se događa na samom početku mjeseca koji donosi dva puna Mjeseca. Prvi je pun Mjesec u Škorpionu, 1.5.2026. u 19:23h, a drugi se događa 31.5.2026. u 10:45h u znaku Strijelca.

Zbog toga svibanj/maj 2026. može imati osjećaj dvostrukog vrhunca. Početak mjeseca otvara duboke, emocionalno zahtjevne teme. Kraj mjeseca donosi širi pogled, drukčiju perspektivu i potrebu da se pronađe smisao u onome što se pokrenulo.

Škorpion početkom mjeseca pita: što više ne možemo potiskivati? Što treba završiti? Gdje je potrebna transformacija? Što pokušavamo kontrolirati jer se bojimo izgubiti sigurnost?

Strijelac krajem mjeseca pita drukčije: što smo naučili? Kako se promijenio naš pogled? Koji smjer sada ima više smisla? Koje uvjerenje prerastamo?

Zato se ono što počne oko 1.5.2026. ne mora odmah razriješiti. Moguće je da će se tema razvijati tijekom cijelog mjeseca. Isprva se može pojaviti kao pritisak, emocionalni okidač ili potreba da se nešto napokon prizna. Do punog Mjeseca u Strijelcu, 31.5.2026., ista situacija može dobiti širi okvir i jasniji smisao.

Os Bik–Škorpion: sigurnost, novac, tijelo, povjerenje i kontrola

Pun Mjesec u Škorpionu 2026. aktivira os Bika i Škorpiona. To je os koja govori o vrijednostima, tijelu, novcu, resursima, vlasništvu, intimnosti, dugovima, nasljedstvima, seksualnosti, povjerenju i transformaciji.

Bik predstavlja ono što želimo sačuvati. On traži stabilnost, mir, rutinu, materijalnu sigurnost, tjelesnu prisutnost i osjećaj unutarnjeg oslonca. Škorpion se bavi onim što dijelimo, skrivamo, kontroliramo ili se bojimo izgubiti. On ulazi u područje zajedničkog novca, duboke intime, emocionalnih vezanosti, psiholoških obrazaca i kriza koje vode promjeni.

Tijekom sezone Bika prirodno želimo mir, predvidljivost i osjećaj da je tlo pod nogama čvrsto. No puni Mjesec u Škorpionu provjerava je li ta sigurnost stvarna. Ako se nešto održava samo iz straha, navike ili potrebe za kontrolom, sada to može postati vidljivo.

Financijske teme mogu biti posebno naglašene. Mogu se otvoriti pitanja zajedničkog novca, dugova, nasljedstava, podjele troškova, vlasništva ili ovisnosti o tuđim resursima. U odnosima se mogu aktivirati teme ljubomore, povjerenja, privrženosti, seksualnosti, straha od napuštanja i emocionalne neravnoteže.

Ova os uvijek postavlja važno pitanje: što je prava sigurnost? Ponekad mislimo da sigurnost znači zadržati ono što poznajemo. No pod utjecajem Škorpiona može postati jasno da nas upravo zadržavanje iscrpljuje. U nekim situacijama mir ne dolazi kroz kontrolu, nego kroz puštanje.

Pluton u Vodenjaku pojačava dubinu procesa

Jedan od važnih aspekata ovog punog Mjeseca jest širi kvadrat s Plutonom u Vodenjaku. Pluton je moderni vladar Škorpiona pa njegova uključenost dodatno naglašava teme moći, kontrole, nesvjesnih sadržaja, traume, opsesivnih obrazaca, krize i regeneracije.

Pluton simbolički pripada podzemlju. On ne djeluje brzo ni površno. Njegov proces obično zahvaća ono što je duboko ukorijenjeno. Kada je Pluton aktivan, ne mijenjamo samo ponašanje, nego dolazimo do skrivenih motiva koji to ponašanje pokreću.

Širi kvadrat između Mjeseca i Plutona može donijeti snažnije emocionalne reakcije, sumnju, potrebu za kontrolom ili osjećaj unutarnjeg pritiska. U odnosima se mogu razotkriti dinamike koje su dugo bile neizgovorene: manipulacija, pasivna agresija, emocionalno povlačenje, testiranje odanosti, borba za moć ili strah od ranjivosti.

Ovdje je važno zastati prije reakcije. Ako se pojavi potreba da odmah nešto presiječemo, dokazujemo, kontroliramo ili razotkrijemo, korisno je pitati se što se zapravo nalazi ispod toga. Je li u pitanju sadašnja situacija ili stari strah? Što pokušavamo zaštititi? Čega se bojimo ako izgubimo kontrolu?

Pluton otvara i temu sjene. Sjena nije samo ono što smatramo “lošim”. U njoj se mogu nalaziti i neizražena snaga, ambicija, želja, kreativnost i autonomija. Pun Mjesec u Škorpionu 2026. može pokazati koliko energije trošimo na održavanje slike koja više ne odgovara onome što zaista jesmo.

Odnosi, vrijednosti i iznenadni uvidi: Venera, Uran i Mjesečevi čvorovi

Tijekom ovog punog Mjeseca Venera je u kvadratu s Mjesečevim čvorovima, dok Uran dodatno naglašava istu temu kroz širi kvadrat prema čvorovima. Time odnosi, ljubav, osobne vrijednosti, privrženost, sloboda i ponavljajući obrasci dolaze u središte pozornosti.

Venera pokazuje kako volimo, što biramo, kako vrednujemo sebe i druge te što nam donosi osjećaj zadovoljstva. Uran donosi iznenadne uvide, prekide rutine, potrebu za autentičnošću i oslobađanje od svega što nas sputava. Mjesečevi čvorovi povezuju prošlost, poznate obrasce i smjer razvoja.

Ova kombinacija može vratiti teme za koje smo mislili da su završene. Može se pojaviti razgovor, osoba, osjećaj ili situacija koja nas podsjeća na stari obrazac. Nije nužno da se prošlost vraća doslovno, ali se može aktivirati ista unutarnja dinamika.

U odnosima se može javiti potreba za većom slobodom, iskrenošću ili promjenom pravila. Netko može shvatiti da ostaje u određenoj ulozi samo zato što je ta uloga poznata. Netko može prepoznati da vlastitu vrijednost još uvijek mjeri kroz tuđe reakcije.

Uran može donijeti impuls za nagli rez, ali može donijeti i dragocjen uvid. Razlika je važna. Impuls traži trenutno olakšanje. Uvid donosi jasnoću koja ostaje i nakon što se emocije smire.

Bumerang Jod: gdje ljubav, odgovornost i emocije ne stoje u ravnoteži

Mjesec u Škorpionu nalazi se na vrhu bumerang Joda koji uključuje Veneru i Saturn. Venera i Saturn tvore kvinkunkse s Mjesecom, dok je Sunce u Biku bumerang točka i važan ključ razrješenja.

Jod je astrološka konfiguracija u kojoj dva planeta tvore sekstil, a oba stvaraju kvinkunks s trećim planetom. Takva postavka često govori o potrebi za prilagodbom, preusmjeravanjem i preciznijim usklađivanjem više životnih područja.

Kvinkunks ne mora izgledati kao otvoreni sukob. Više nalikuje osjećaju da nešto ne sjeda na svoje mjesto. Postoji napetost, ali nije uvijek lako objasniti odakle dolazi. U ovom slučaju Mjesec prima napetost od Venere i Saturna, pa se otvaraju teme ljubavi, emocionalnih potreba, privrženosti, granica, odgovornosti i financijskih obveza.

Kvinkunks Mjeseca i Venere može pokazati gdje previše ugađamo, gdje šutimo zbog mira ili gdje pristajemo na manje nego što nam je potrebno. Može se vidjeti i gdje očekujemo da druga osoba razumije naše potrebe, iako ih nikada nismo jasno izrekli. Budući da je Venera povezana i s novcem, mogu se otvoriti neravnoteže u troškovima, dogovorima ili vrijednostima.

Saturnov kvinkunks s Mjesecom donosi ozbiljniju notu. On traži granice, odgovornost i zrelost. Može pokazati gdje nas iscrpljuje obveza, krivnja ili uloga spasitelja. Može nas suočiti s navikom da vlastite emocije stalno stavljamo na čekanje jer mislimo da “tako treba”.

Sunce u Biku kao bumerang točka vraća nas jednostavnom, ali važnom pitanju: što je dugoročno održivo? Tijelo, ritam, osobne vrijednosti, financijska realnost i miran razgovor mogu biti važniji od dramatičnog dokazivanja.

Sjeverni čvor i Jupiter u Raku: intenzitet vodi rastu

Iako ovaj puni Mjesec otvara zahtjevne teme, trigon sa Sjevernim čvorom daje mu konstruktivan smjer. Uz to, Jupiter u Raku pruža širu podršku kroz vodeni element.

Sjeverni čvor govori o smjeru razvoja, a Jupiter širi pogled i pomaže pronaći smisao. U Raku, Jupiter dodatno naglašava emocije, obitelj, zaštitu, pripadnost i potrebu da se osjećamo sigurno iznutra.

Ova kombinacija može pomoći da se teška emocija ne doživi samo kao problem, nego i kao poruka. Ono što boli može pokazati gdje smo dugo ignorirali vlastitu potrebu. Ono što se ponavlja može pokazati gdje je vrijeme za drukčiji odgovor.

To ne znači da će sve biti lako. No postoji mogućnost da iz intenzivnog iskustva izvučemo nešto korisno. Stara emocija može postati informacija. Ponavljajući odnosni obrazac može postati jasan. Odluka koja se odgađala može dobiti smjer.

Mars u Ovnu: snaga za potez, ali ne i za nepromišljenu reakciju

Mars, drevni vladar Škorpiona, tijekom ovog punog Mjeseca nalazi se u Ovnu, znaku svog domicila. Ovdje Mars djeluje snažno, izravno, brzo i odlučno. Istodobno se približava kvadratu s Jupiterom u Raku i odvaja se od konjunkcije sa Saturnom.

U prethodnim tjednima Mars je bio povezan s Neptunom i Saturnom, što je moglo donijeti umor, zbunjenost, odgode, osjećaj blokade ili napetost između želje za djelovanjem i stvarnih ograničenja. Kako se Mars udaljava od Saturna, vraća se više energije, hrabrosti i spremnosti na pokret.

Ipak, kvadrat Marsa i Jupitera može pojačati pretjerivanje. Može se javiti nestrpljenje, potreba za rizikom, nagla odluka ili uvjerenje da se sve može riješiti jednim snažnim potezom. U kombinaciji s punim Mjesecom u Škorpionu, to može biti osjetljivo ako emocije preuzmu vodstvo.

Najbolja upotreba ove energije je svjesno djelovanje. Mars u Ovnu daje inicijativu, Jupiter u Raku pojačava emocionalnu motivaciju, a Saturn ostavlja lekciju o odgovornosti.

Nije problem djelovati. Problem nastaje kada djelujemo samo zato da bismo se riješili unutarnje napetosti.

Ako se energija usmjeri svjesno, ovaj puni Mjesec može pomoći da odluka ne bude bijeg od nelagode, nego izraz unutarnje jasnoće. Tada se ono što je dugo stvaralo pritisak može pretvoriti u konkretnu promjenu, jasniju granicu ili potez koji vraća osjećaj snage.

Suzana Dulčić/ATMA

