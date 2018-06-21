OVAN

Dnevni horoskop za 1. maj 2026. godine predviđa vam dan pun druženja i aktivnosti. Iako je praznik, vaš mozak radi “trista na sat” smišljajući nove strategije za uspeh. U ljubavi, smeh je ključ za sve, pa ne dozvolite sitnicama da vam pokvare raspoloženje. Dobro se osećate.

BIK

Danas je vaš dan za pravo uživanje u plodovima vašeg rada. Na poslovnom planu osećate olakšanje jer ste završili važnu fazu, pa se opustite uz dobru hranu i društvo. U ljubavi ste veoma emotivni i topli, što partneru daje osećaj sigurnosti. Zdravlje je odlično, prijaće vam boravak u prirodi.

BLIZANCI

Vaša radoznalost vas vodi na nova mesta i među nove ljude. Na poslu se rađaju ideje kroz neobavezne razgovore, pa zapišite sve što vam padne na pamet. U ljubavi, flert je svuda oko vas, a jedna osoba će vam posebno privući pažnju intelektom. Pijte više vode i krećite se.

RAK

Danas birate mir i porodičnu atmosferu. Na poslu, ukoliko radite, sve ide glatko i bez stresa, jer ste se unapred pripremili. U ljubavi, potreban vam je osećaj pripadnosti i topli zagrljaj koji leči sve brige. Obratite pažnju na digestivni trakt, ne preterujte sa začinjenom hranom.

LAV

Dnevni horoskop za 1. maj 2026. godine kaže da ćete danas biti u centru pažnje svakog skupa. Na poslu se vaši prethodni uspesi prepričavaju kao primer dobre prakse. U ljubavi, vaša velikodušnost oduševljava partnera ili osobu koja vam se dopada. Puni ste energije, pa je pravo vreme za neki sportski izazov.

DEVICA

Danas se osećate korisno jer pomažete drugima oko organizacije. Na poslu, vaš talenat za detalje biće presudan za uspeh jednog grupnog dogovora. U ljubavi, sitni znaci pažnje vrede više od skupih poklona. Zdravlje je stabilno, ali ne zaboravite da napravite pauzu od svih obaveza.

VAGA

Dnevni horoskop za 1. maj 2026. godine donosi vam estetsko nadahnuće. Dan je idealan za promenu stila ili kupovinu nečeg lepog za dom. Na poslu očekujte pozitivan glas koji se tiče vašeg budućeg angažmana. U ljubavi, harmonija je na dohvat ruke, samo treba da pustite kontrolu. Osećate se dobro.

ŠKORPIJA

Danas ste veoma prodorni i niko ne može da vam stane na put. Na poslu, vaša intuicija vas nepogrešivo vodi ka profitabilnim rešenjima. U ljubavi, strast je intenzivna i vodi vas ka uzbudljivim odlukama. Zdravlje je dobro, ali izbegavajte prevelike napore.

STRELAC

Danas tražite širinu i slobodu u svakom smislu. Na poslu dobijate vest koja vam otvara perspektivu za napredovanje kroz edukaciju. U ljubavi, iskrenost je vaša karta za uspeh, zato kažite tačno šta želite. Zdravlje je stabilno, a kretanje će vam popraviti raspoloženje.

JARAC

Danas se fokusirate na tradiciju i stabilnost. Na poslu dobijate priznanje za vašu doslednost i pouzdanost tokom proteklog perioda. U ljubavi, stabilna veza dobija novu dubinu kroz zajedničko planiranje budućnosti. Obratite pažnju na kolena i zglobove.

VODOLIJA

Vaša humanost danas dolazi do izražaja, možda ćete učestvovati u nekoj korisnoj akciji. Na poslu, vaš timski duh je ključan za rešavanje komplikovanog zadatka. U ljubavi, privlače vas ljudi koji imaju viziju i hrabrost. Zdravlje je stabilno, ali pazite na disajne puteve.

RIBE

Dnevni horoskop za 1. maj 2026. godine kaže da je danas dan za umetnost i romantiku. Na poslu se oslanjate na svoju maštu, što rezultira neverovatnim idejama. U ljubavi, osećate se kao u filmu jer vam neko priređuje iznenađenje koje ćete dugo pamtiti. Odmarajte noge, prijala bi vam šetnja pored vode.

