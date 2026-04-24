Iran zaplijenio još jedan brod

Objavljeno prije 60 minuta

Iranska revolucionarna garda zaplijenila je brod “Epaminodes” zbog saradnje sa američkom vojskom, javili su danas iranski mediji.

Prema novinskoj agenciji Tasnim, tijekom istrage i obavještajnog praćenja broda, koje je u proteklih šest mjeseci provodila mornarica IRGC-a, ” Epaminodes ” je nekoliko puta plovio u američke luke, a u srijedu je zaplijenjen zbog ignoriranja upozorenja i velikog broja pomorskih prekršaja.

Iranska revolucionarna garda u srijedu je objavila da je zaplijenila dva broda zbog, kako je rekla, kršenja pomorskog propisa i prebacila ih na iranske obale.

U objavi se navodi da su brodovi “MSC Francesca” i “Epaminodes” zadržani jer navodno posluju “bez potrebnog ovlaštenja”, javlja Tasnim.

Naglašava se da je time ugrožena sigurnost pomorstva.


