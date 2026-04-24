Iran zaplijenio još jedan brod

Prema novinskoj agenciji Tasnim, tijekom istrage i obavještajnog praćenja broda, koje je u proteklih šest mjeseci provodila mornarica IRGC-a, ” Epaminodes ” je nekoliko puta plovio u američke luke, a u srijedu je zaplijenjen zbog ignoriranja upozorenja i velikog broja pomorskih prekršaja.

Iranska revolucionarna garda u srijedu je objavila da je zaplijenila dva broda zbog, kako je rekla, kršenja pomorskog propisa i prebacila ih na iranske obale.

U objavi se navodi da su brodovi “MSC Francesca” i “Epaminodes” zadržani jer navodno posluju “bez potrebnog ovlaštenja”, javlja Tasnim.

Naglašava se da je time ugrožena sigurnost pomorstva.

