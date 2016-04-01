Dva broda napadnuta u Hormuškom moreuzu

Dva broda napadnuta su danas, 22. aprila, u Hormuskom moreuzu, saopštila je britanska vojska.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) napao je kontejnerski brod, oštetivši ga, ali nije bilo povređenih, prenio je AP.

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva britanske vojske nije odmah identifikovao ko je pucao na drugi brod, ali se sumnja da je Iran.

U drugom napadu, teretni brod je saopštio da je na njega pucano i da je zaustavljen u vodi, prenosi Tanjug.

Navedeno je da nema prijavljene štete na brodu.

Dva napada dogodila su se nekoliko dana nakon što su se SAD zaplijenile u Hormuskom moreuzu nakon što su SAD zaplijenile iranski kontejnerski brod nakon što su ga pucale prošlog vikenda i ukrcale se na tanker za naftu povezan sa iranskom trgovinom naftom u Indijskom okeanu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da će SAD na neodređeno vrijeme produžiti primirje sa Iranom, koje je trebalo danas da istekne, kako bi Teheranu dale vremena da iznese “jedinstveni predlog” prije mogućih pregovora.

Iran nije zvanično potvrdio Trumpovo produženje primirja.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif zahvalio je Trumpu što je pristao na produženje, rekavši da će to kupiti vrijeme za tekuće diplomatske napore, pišu Vijesti.

