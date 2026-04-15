Iran zaprijetio: “Uništit ćemo vam pogone za proizvodnju nafte”…

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) zaprijetila je da će zaustaviti proizvodnju nafte na Bliskom istoku ako se Iran suoči sa napadima pokrenutim sa teritorije njenih susjeda u Zalivu.

“Južni susjedi treba da znaju da ako se njihova teritorija i objekti koriste u službi neprijatelja za napad na iransku naciju, mogu da se oproste od proizvodnje nafte na Bliskom istoku”, rekao je komandant vazduhoplovnih snaga IRGC Madžid Musavi, prenosi agencija Tasnim.

Objava dolazi posljednjeg dana dvosedmičnog primirja kojim je zaustavljena 39-dnevna američko-izraelska agresija protiv Irana.

Pakistan je ranije saopštio da primirje ističe u utorak u 23.50 po GMT, dok Iran navodi da ono traje još oko 24 sata, odnosno do srijede.

Dalji mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu i dalje su neizvjesni. Iran je objavio konačnu odluku da neće poslati delegaciju na mirovne pregovore u Islamabad u srijedu, jer je to “gubljenje vremena”.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će, na molbu Pakistana kao posrednika, produžiti primirje sve dok iranski predstavnici ne budu mogli da iznesu jedinstven predlog, pišu Vijesti.

