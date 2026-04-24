Protest studenata u Zagrebu zbog Netanyahuovog brata

Benjaminov brat je na nenajavljeni poziv politologa i profesora Borisa Havela održao predavanje u sklopu kolegija „Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism“. Riječ je o kolegiju koji se bavi odnosima Jevreja i Arapa na Bliskom istoku, od prve jevrejske imigracije u Palestinu pa sve do današnjeg vremena.

Klub studenata je objavio zvanično saopćenje u kojem se protive dolasku brata izraelskog premijera.

* Klub studenata Fakulteta političkih nauka ovim putem izražava zgražavanje i apsolutnu osudu gostujućeg predavanja Idda Netanyahua na Fakultetu političkih nauka u sklopu kolegija “Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism”, čiji je nosilac profesor Boris Havel. Profesor Havel je nakon svog prethodnog skandaloznog seksističkog komentara prema novinarki Maji Sever odlučio podići ljestvicu na jedan novi i potpuno zapanjujući nivo. Mi na to ne planiramo šutjeti – objavili su,piše Vijesti

Reakcija fakulteta

O svemu se oglasio i sam Fakultet političkih nauka koji je otkrio da ni oni nisu znali za dolazak Izraelca u Zagreb.

* Uprava Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu nije bila unaprijed upoznata s gostujućim predavanjem Idda Netanyahua, održanim u sklopu kolegija „Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism“, čiji je nosilac vanredni profesor dr. sc. Boris Havel. Shodno tome, navedeno gostovanje Uprava nije ni odobrila – objavili su te dodali da profesori imaju određenu autonomiju, ali da je praksa obavijestiti upravu fakulteta o gostujućim predavačima.

