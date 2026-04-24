Kojih 10 živih bića je najopasnije? Prvo i drugo mjesto će vas iznenaditi

Iako mnoge životinje imaju reputaciju opasnih i zastrašujućih, samo jedna se nalazi na samom vrhu liste najopasnijih na svijetu – ako gledamo broj ljudskih života koje odnose svake godine, piše BBC Science Focus.

Holivudski filmovi često sugerišu da su lavovi i krokodili najveća prijetnja. Međutim, stvarnost je znatno drugačija – ajkule, na primjer, u prosjeku ubiju oko 70 ljudi godišnje, što je daleko manje nego što se vjeruje.

Najopasnije životinje često su zapravo male, a smrt uzrokuju kroz bolesti, otrov ili parazite, a ne snagom zuba ili kandži.

10. Lav – oko 200 ljudskih žrtava godišnje

Lav je moćni predator koji, uprkos popularnom nazivu „kralj džungle“, uglavnom ne živi u džungli. Njegova rika može dostići 114 decibela, što je dovoljno da izazove strah.

Lovi uglavnom noću, u grupama, koristeći kandže i snažan ugriz koji može lomiti kosti. Napadi se najčešće dešavaju kada su gladni ili kada štite mladunce.

9. Nilski konj – oko 500 žrtava godišnje

Iako je biljojed, spada među najopasnije životinje zbog izrazite agresivnosti i ogromnih očnjaka koji mogu biti dugi i do pola metra.

Njegov ugriz ima silu od oko 1.800 psi, što može biti smrtonosno. Često napada ljude koji mu se približe ili prevrće čamce u vodi.

8. Slon – oko 600 žrtava godišnje

Slon zbog svoje veličine može usmrtiti čovjeka na više načina – gaženjem, bacanjem ili korištenjem kljova.

Afrički slon može težiti i do osam tona, pa je sila udara smrtonosna čak i bez direktnog napada.

7. Krokodil – oko 1.000 žrtava godišnje

Krokodil poznat je kao izuzetno agresivan predator sa jednim od najjačih ugriza u životinjskom svijetu.

Nilski krokodil ima najjači ugriz, oko 5.000 psi. Napada iz zasjede, najčešće u vodi, i može žrtvu povući pod površinu i izvršiti tzv. „smrtonosni okret“.

6. Škorpion – oko 3.300 žrtava godišnje

Od preko 2.600 vrsta, samo mali broj je smrtonosan za čovjeka. Najopasniji je takozvani „deathstalker“ škorpion iz Afrike i Bliskog istoka.

Njegov otrov posebno je opasan za djecu, starije osobe i hronične bolesnike, ali može biti smrtonosan i za zdrave odrasle osobe.

5. Ubilačka stenica (prenosilac Čagasove bolesti) – oko 10.000 žrtava godišnje

Ovaj insekt prenosi opasnu bolest koja napada srce, probavni i nervni sistem.

Infekcija se može prenijeti i putem kontaminirane hrane ili tečnosti, a posebno je rasprostranjena u Centralnoj i Južnoj Americi.

4. Psi – oko 59.000 žrtava godišnje

Iako se smatraju „čovjekovim najboljim prijateljem“, odgovorni su za veliki broj smrti zbog bjesnila.

Prema podacima World Health Organization, psi prenose i do 99% slučajeva bjesnila kod ljudi, najčešće putem ujeda.

3. Zmije – oko 138.000 žrtava godišnje

Zmije su rasprostranjene širom svijeta i odgovorne za veliki broj smrtnih slučajeva.

Vrste poput crne mambe mogu ubiti čovjeka vrlo malom količinom otrova, dok pitoni napadaju gušenjem i mogu progutati plijen u cijelosti.

2. Čovjek (ubistva) – oko 400.000 žrtava godišnje

Kada se računaju samo ubistva među ljudima, čovjek zauzima drugo mjesto na listi najopasnijih „životinja“,pišu Vijesti

Ovo uključuje sve slučajeve nasilnih smrti širom svijeta.

1. Komarac – oko 725.000 žrtava godišnje

Najopasnija životinja na svijetu je komarac.

Ženke komaraca prenose bolesti poput Malaria, koja godišnje odnese stotine hiljada života. Posebno pogođeno područje je Afrika, gdje se bilježi najveći broj slučajeva i smrtnih ishoda.

Komarci su kroz historiju imali ogroman utjecaj na ljudsku civilizaciju, mijenjajući tok migracija i razvoja društava.

Najopasnije životinje, dakle, nisu uvijek one koje izgledaju zastrašujuće, već one koje djeluju neprimjetno – i upravo zato su najopasnije.

