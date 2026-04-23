“Trump i ja više nismo u kontaktu”

Reformistički vođa dugogodišnji je Trumpov saveznik i podržavao ga je na svim izborima od 2016. godine, naglašavajući da ga s ponosom naziva prijateljem.

Navodno se njihov odnos pogoršao nakon što je Farage rekao da se Britanija ne bi trebala pridružiti Trumpovom ratu protiv Irana , a prethodno je tvrdio da London treba “učiniti sve što može” kako bi podržao djelovanje SAD-a i Izraela, pišu novine.

Reformistički vođa izrazio je u siječnju zabrinutost zbog Trumpove prijetnje uvođenjem carina Velikoj Britaniji , rekavši da će s njim “razgovarati” o tome.

Prošli mjesec, Reformistička stranka je zanijekala da su se odnosi između Faragea i američkog predsjednika ohladili nakon što se saznalo da se nisu sastali kada je posjetio Trumpovu rezidenciju na Floridi.

Izvor iz stranke istaknuo je da se vođa stranke sastao s Trumpom krajem prošle godine, a u siječnju se u Davosu sastao i s visokim članovima administracije.

Farage je u ožujku rekao da se Britanija ne bi trebala pridružiti ratu protiv Irana .

Kasnije je otkrio da nije razgovarao s američkim predsjednikom od početka sukoba 28. feruara.

