Pezeškijan poručio da Iran neće pristati na pritiske: “Iranci se ne pokoravaju sili”

1.5K  
Objavljeno prije 4 minute

Naveo je da u Iranu i dalje postoji “duboko historijsko nepovjerenje” prema Sjedinjenim Američkim Državama

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) uputio je poruke koje ukazuju na različite tonove kada je riječ o mogućem učešću Irana u novoj rundi mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).Visoki iranski zvaničnik ranije je izjavio da Teheran “pozitivno razmatra” mogućnost učešća u pregovorima, nakon što je prethodno odbio američki prijedlog za novu rundu razgovora.

Međutim, u objavi na mreži X, Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian), ne spominjući direktno pregovore, naveo je da u Iranu i dalje postoji “duboko historijsko nepovjerenje” prema Sjedinjenim Američkim Državama (SAD),piše Avaz

On je naglasio da je poštivanje preuzetih obaveza “temelj smislenog dijaloga”, te upozorio da “nekonstruktivni i kontradiktorni signali” američkih zvaničnika “nose gorku poruku – žele kapitulaciju Irana”.

– Iranci se ne pokoravaju sili – poručio je Pezeškijan.


