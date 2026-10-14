Tramp najavio veliko istraživanje: Na našem novom i prelijepom Grenlandu sprema se potraga za naftom i gasom

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je danas da se na Grenlandu priprema opsežno istraživanje nalazišta nafte, gasa i minerala, pritom koristeći riječ „naš“ kada je govorio o tom ostrvu.Masovno istraživanje nafte, gasa i minerala sprema se za početak na našem novom i prelepom Grenlandu! Postoje stručnjaci koji kažu da je količina lako dostupne nafte daleko veća nego na skoro bilo kom kopnu, bilo gde u svetu i, što je još važnije, iz bezbednosnih razloga u odbrani i napadu i Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, to je bez premca. Bilo koji budući napad na Sjedinjene Države moraće da se dogodi preko Grenlanda, gde će naša odbrana rutinski obarati dronove, rakete ili bilo koji drugi oblik oružja koji još nije ni osmišljen – naveo je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je također poručio da američko prisustvo na Grenlandu „daje vrijeme, lokaciju i vidokrug, kao nigdje drugdje u svijetu“.

Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland, koji ima status autonomne teritorije u sastavu Danske, potpisali su 22. septembra u Njujorku (New York) sigurnosni sporazum kojim je predviđeno proširenje postojeće američke baze na Grenlandu, kao i izgradnja još dvije vojne baze,piše Avaz

Prema izjavama američkih zvaničnika, sporazum je trajan, nema rok isteka i ne može se jednostrano raskinuti. Danske vlasti i grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen) ocijenili su da su njihove „crvene linije“ ispoštovane te da sporazum doprinosi jačanju sigurnosti na Arktiku i području sjevernog Atlantika.

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