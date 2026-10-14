FIFA izdvaja ogromnu sumu novca za Fudbalski savez BiH?

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine mogao bi u narednom četverogodišnjem ciklusu dobiti čak 25 miliona dolara od FIFA-e, ukoliko bude usvojen novi plan finansiranja razvoja fudbala.

Svjetska fudbalska organizacija predložila je fond vrijedan ukupno 6,35 milijardi dolara za period od 2027. do 2030. godine, a najveća promjena odnosi se na novac namijenjen nacionalnim savezima.

Umjesto dosadašnjih 10 miliona dolara po članici za četverogodišnji period, plan predviđa povećanje na 25 miliona.

To znači da bi FSBiH, kao jedna od 211 članica FIFA-e, mogao dobiti 15 miliona dolara više nego prema ranijem planu, odnosno približno 27 miliona KM dodatnih sredstava.

FIFA dio zarade vraća fudbalu

Prema informacijama koje je objavila agencija Associated Press, FIFA planira iskoristiti finansijski uspjeh Svjetskog prvenstva 2026. godine kako bi povećala ulaganja u razvoj fudbala širom svijeta.

Organizacija procjenjuje da će u ciklusu od 2022. do 2026. ostvariti približno 15 milijardi dolara prihoda. Zbog toga je predloženo da se iz finansijskih rezervi izdvoji više od 3,5 milijardi dolara za dodatnu podršku fudbalskim savezima i drugim organizacijama.Plan predviđa i po 99 miliona dolara za svaku od šest kontinentalnih konfederacija,piše Avaz

Kada bi novac mogao biti odobren?

Prijedlog još nije konačan. Prema dokumentu koji je pregledao AP, plan bi trebalo da bude finaliziran na sjednici Vijeća FIFA-e u decembru, a potom upućen na odobrenje Kongresu FIFA-e u martu 2027. godine.

Važno je naglasiti da se sredstva iz razvojnih programa ne tretiraju kao novac koji savezi mogu trošiti bez ograničenja. Namijenjena su projektima razvoja fudbala, infrastrukture, omladinskih kategorija, ženskog fudbala, nacionalnih selekcija i drugih aktivnosti koje ispunjavaju uslove FIFA-e.

Ukoliko prijedlog bude usvojen u najavljenom obliku, i bh. fudbal mogao bi dobiti značajno veći finansijski okvir za razvoj u periodu od 2027. do 2030. godine. Ipak, konačan iznos i uslovi korištenja sredstava zavisit će od usvojenog programa.

Facebook komentari