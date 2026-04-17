Kuba pokušala tajno doći do Trampa preko biznismena

Kubanske vlasti su, prema navodima američkih medija, pokušale na neuobičajen način dostaviti poruku američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), angažujući jednog biznismena da lično odnese pismo Bijeloj kući, mimo uobičajenih diplomatskih kanala.

Analitičari ovaj potez tumače kao pokušaj zaobilaženja američkog državnog sekretara Marka (Marca) Rubija, iako nije jasno da li je poruka uopšte stigla do predsjednika.

Neuspjela misija

Prema navodima više izvora iz SAD-a, pismo je navodno poslano na inicijativu Raula Rodrigeza Kastra (Raúla Rodrígueza Castra), bliskog saradnika i člana porodice bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra. Dokument je imao službeni pečat i sadržavao prijedloge o ekonomskim i investicionim sporazumima, kao i ublažavanju sankcija.

U poruci se, prema istim navodima, upozoravalo i na mogućnost američke intervencije, što dodatno pokazuje ozbiljnost kubanske zabrinutosti.

Međutim, pokušaj je propao kada je kurir, kubanski biznismen, zaustavljen na aerodromu u Miamiju. Američke službe su mu oduzele pismo i vratile ga na Kubu. Nije poznato zašto je zadržan niti da li je Bijela kuća ikada primila dokument.

Pokušaj zaobilaženja Vašingtona

Analitičari smatraju da je Havana pokušala direktno doprijeti do Trampa, zaobilazeći institucije koje vodi Marko Rubio, koji se godinama zalaže za pooštravanje politike prema Kubi.

Prema njihovim ocjenama, kubanske vlasti su procijenile da bi Trump mogao biti otvoreniji za ekonomske dogovore, što bi bilo neprihvatljivo za dio američke političke scene, posebno za kubansko-američke političare.

Kontroverze i reakcije

Stručnjaci u Vašingtonu ocjenjuju ovaj potez kao rizičan i loše osmišljen, posebno zbog izbora posrednika bez političkog uticaja ili direktne veze s američkim vrhom.

U isto vrijeme, Kuba se suočava s ozbiljnom ekonomskom krizom, nedostatkom goriva i pogoršanim životnim uslovima, dok su sankcije dodatno pojačale pritisak na vlast u Havani.

Širi politički kontekst

Administracija Donalda Trampa ranije je pooštrila mjere protiv Kube, dok su odnosi između dvije zemlje i dalje izrazito napeti.

Iako su u posljednje vrijeme vođeni određeni kontakti između zvaničnika, kubansko rukovodstvo odbija političke ustupke, dok u Vašingtonu i dalje postoji snažan otpor bilo kakvom ublažavanju režima sankcija

