Tehnološko “čudovište” iz Kine: Do 700 km/h za samo 2 sekunde

Test je izveden na maglev stazi dužine 400 metara, na kojoj je vozilo dostiglo maksimalnu brzinu, a zatim se bezbjedno i kontrolisano zaustavilo.

Novi tehnološki standard

Istraživanje je sproveo tim Nacionalnog univerziteta za odbrambenu tehnologiju (NUDT), koji duže od jedne decenije razvija ovu tehnologiju. Prema navodima istraživača, riječ je o najintenzivnijem zabilježenom ubrzanju kod maglev sistema ove mase, čime je postavljen novi tehnološki standard u oblasti elektromagnetnog pogona.

Ključ dostignuća je ubrzanje, a ne krajnja brzina

Za razliku od dosadašnjih maglev rekorda, koji su se uglavnom odnosili na maksimalnu postignutu brzinu, ovaj eksperiment je značajan prije svega zbog izuzetno kratkog vremena ubrzanja. Postizanje brzine od 700 km/h na dionici od svega nekoliko stotina metara zahtijevalo je preciznu kontrolu elektromagnetnih sila, stabilnu levitaciju i izuzetno pouzdane sisteme upravljanja.

Važno je naglasiti da ovo nije rekord u komercijalnom maglev saobraćaju, jer su kineski prototipi i ranije dostizali brzine od oko 600 km/h u klasičnim testnim uslovima. Međutim, u domenu superprovodničkog pogona sa ekstremnim ubrzanjem, ovakav rezultat do sada nije zabilježen.

Primjena u vakuumskim tunelima i svemirskoj industriji

Istraživači navode da dobijeni rezultati otvaraju nove perspektive za razvoj maglev transporta u vakuumskim ili niskopritisnim cijevima, gdje bi otpor vazduha bio sveden na minimum. Takvi sistemi, koji se često dovode u vezu sa konceptima ultra-brzog kopnenog transporta, teorijski omogućavaju brzine znatno veće od 1.000 km/h.

Pored transporta, tehnologija ima potencijalnu primjenu u:elektromagnetno potpomognutim lansiranjima letjelica,

ispitivanju svemirske i vazduhoplovne opreme pri ekstremnim ubrzanjima,

razvoju eksperimentalnih platformi za hipersonične sisteme.

Dalji razvoj: Ultra-brzi maglev u cijevima

Istraživački tim je najavio da će se naredna faza rada usmjeriti na razvoj ultra-brzih maglev sistema u zatvorenim cijevima, kao i na tehnologije elektromagnetnog lansiranja i njihovu integraciju u šire vazduhoplovne i istraživačke projekte.

Ovim dostignućem Kina dodatno učvršćuje poziciju jedne od vodećih zemalja u oblasti visokobrzinskih maglev tehnologija, naročito u segmentima u kojima se prepliću transport, napredna fizika i svemirska industrija, prenosi Blic.

Facebook komentari