Muzička groznica trese Sarajevo: Karte za spektakle se razgrabe u satima, turisti iz cijelog svijeta stižu u BiH

Sarajevo koje je godinama živjelo između dva festivala, sada pokušava oživjeti i ostatak godine kroz kontinuirana dešavanja. Hoće li u tome uspjeti, odlučit će publika i turisti, dok planirani programi i interes već sada najavljuju dinamično ljeto u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.Grupa od nekoliko desetina mladih Nizozemaca samo je jedna od mnogobrojnih koje zatičemo u razgledanju stare jezgre Sarajeva.

“Za mlade ljude ovo je prekrasan glad. Pogledajte, pa sve je tako prelijepo a jako je važno učiti i o njegovoj historiji”.

“Dok u našoj zemlji dominiraju moderne zgrade, kod vas je sve tako autentično. Mi, djevojke, to zaista volimo”.

“Uživali smo u turističkom obilasku grada, divan je, jak dojam na nas je ostavila i arhitektura i tradicija, ali i kultura”.

“Svim mladim bih preporučila da dođu i istražuju. Historija je tako bogata, a uočili smo i stare zanatske radnje gdje se sve ručno radi. Mi to u Nizozemskoj više ne nemamo. Tamo smo izgradili blokove kuća koje izgledaju identično, a ovdje je tako puno raznolikosti i tradicije”.

Impresije prate i brojke. U martu 2026. ostvareno je 12,7 posto više dolazaka i čak 34 posto više noćenja u odnosu na isti period prošle godine. Da će se tražiti krevet više’ zbog brojnih muzičkih događaja zakazanih za ljeto – nije teško naslutiti.

U jednoj od ulica u Sarajevu u dva navrata čekalo se satima i satima – sve kako bi brojni zainteresovani stigli do ulaznica za dva najavljena spektakla Dine Merlina na Koševu. I treće po redu Koševo je potvrđeno, a brojni su potpuno saglasni: Sve će to imati i ogromne efekte na turističku ponudu u Sarajevu ovoga ljeta”.

“Bićemo svi sretni, ja se nadam da će biti i pet koncerata Dine Merlina i 200.000 ljudi u Sarajevu. Sarajlije su već kupile karte – idemo sada Slovenci, Hrvatska, cijeli region, svi se radujemo tome”, naveo je Edin Ogrešević iz Udruženja Turističkih vodiča “Vučko”.

“Ja mislim da će oni napraviti jedan produkcijski spektakl. Dino je uvijek izdvajao taj momenat kada je kao dječak išao na Čolin koncert i prvi put vidio lasere. Odatle i dolazi njegova fascinacija sa svime što vizuelna produkcija može da ponudi”, dodao je Arnej Misirlić, producent muzičkih spotova.

Dok se čekaju konkretne brojke o hiljadama gostiju pristiglih iz regije na pet Čolićevih koncerata u Zetri, Sarajevo se sprema za još jedan spektakl. Koncert grupe The Prodigy u tajnosti se dogovarao deset godina. Karte su već u prodaji za vlasnike Visa kartica, dok fizička prodaja kreće 18. aprila.

“Ako je suditi po organskom dosegu kojeg smo dobili pri objavi i svim regionalnim medijima koji su objavili ovu vijest – mislim da se ostvarilo ono čemu smo se potajno nadali. Ovo je samo početni korak, nova stepenica do novog sna kojeg sada sanjamo: Da će Sarajevo zaista postati muzički centar kakav treba da bude”, istakla je Iman Kunovac, glasnogovornica “Garden of Dreams”.

Koncert se smatra najvažnijim u nekoliko decenija, a nakon tri decenije Sarajevo je dočekalo još nešto: Otvorena je nova teatarska scena. Teatar 071 nudi do sada neviđen koncept – predstave se igraju u stanu, a već je formiran i prvi repertoar.

“Otvaranje novog teatra je slavlje – ne samo za našu profesiju. Ovo bi moralo biti slavlje i za ovaj grad i za ovu državu”, kazala je glumica Selma Alispahić.

Slavit će se ovo ljeto na ulicama ovoga mnogo toga, nadaju se brojni. Obilježit će ga zajedničko gledanje utakmica Mundijala i bodrenje reprezentacije nakon 13 godina.

“Iskreno se nadam da će nam prirediti nove radosti, jer to je potrebno ovoj zemlji”, poručio je Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva,piše N1

I da će ovo, kaže, biti ljeto za pamćenje u Sarajevu. Ipak, ono mora postati cjelogodišnja turistička destinacija, a uz sve planirane događaje – turistički radnici vjeruju: Na dobrom smo putu.

