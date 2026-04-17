Svijet

“Dosta je bilo, Izrael više neće bombardirati Libanon, SAD im to ZABRANJUJE!“ FOTO

Objavljeno prije 16 minuta

Predsjednik Trump uputio je oštre riječi Izraelu, jasno dajući do znanja da SAD igra ključnu ulogu u desetodnevnom primirju između židovske države i Libanona.

„Izrael više neće bombardirati Libanon. SAD im to ZABRANJUJE. Dosta je bilo!!!“, napisao je predsjednik u oštro formuliranoj objavi na Truth Social u petak .

Trump je također odbacio novčanu komponentu koja je dio tekućih pregovora o okončanju rata u Iranu, a Axios je izvijestio da SAD razmatra oslobađanje 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava u zamjenu za predaju opkoljene Islamske Republike svojih zaliha obogaćenog urana.

„Nijedan novac neće mijenjati ruke ni na koji način“, obećao je.

„Sporazum ni na koji način ne ovisi o Libanonu, ali SAD će zasebno surađivati ​​s Libanonom i na odgovarajući način se nositi sa situacijom Hezboolah“, napisao je.


