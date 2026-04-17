“Dosta je bilo, Izrael više neće bombardirati Libanon, SAD im to ZABRANJUJE!“ FOTO

„Izrael više neće bombardirati Libanon. SAD im to ZABRANJUJE. Dosta je bilo!!!“, napisao je predsjednik u oštro formuliranoj objavi na Truth Social u petak .

Trump je također odbacio novčanu komponentu koja je dio tekućih pregovora o okončanju rata u Iranu, a Axios je izvijestio da SAD razmatra oslobađanje 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava u zamjenu za predaju opkoljene Islamske Republike svojih zaliha obogaćenog urana.

„Nijedan novac neće mijenjati ruke ni na koji način“, obećao je.

„Sporazum ni na koji način ne ovisi o Libanonu, ali SAD će zasebno surađivati ​​s Libanonom i na odgovarajući način se nositi sa situacijom Hezboolah“, napisao je.

